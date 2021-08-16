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阿富汗塔利班接管政府　新華社：「喀布爾陷落」敲響美國霸權的喪鐘

▲美國駐阿富汗大使館門前已空無一人。（圖／翻攝新華社）

▲美國駐阿富汗大使館門前已空無一人。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

阿富汗塔利班武裝組織昨（15）日進入首都喀布爾，阿富汗局勢變天，美軍緊急加速撤離使館人員及相關人士。對此，大陸官媒《新華社》評論指出，2021「喀布爾陷落」有著多重隱喻，必會成為後世史家常提的歷史性事件。該評論從美國在該場戰役無功而返、國際形象及信譽等方面分析稱，「喀布爾陷落敲響美國霸權的喪鐘。」

▲▼塔利班控制阿富汗總統府。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班組織人員進入阿富汗總統府。（圖／達志影像／美聯社）

《新華社》評論提到，「喀布爾陷落」標誌著美國在這場漫長的戰爭中無功而返。2000多名美軍20年內在阿富汗戰場喪生，數萬人受傷，戰爭耗資總額超過2兆美元，「阿富汗需要『無底洞式』投入，是不得不甩掉的包袱。美國總統拜登就說過，阿富汗戰爭經歷兩位共和黨總統和兩位民主黨總統，不能把包袱丟給第五位美國總統，也算是大實話。」

評論指出，「喀布爾陷落」標誌著美國國際形象和信譽崩塌。20年過去，北約盟友跟著美國在阿富汗轉了一圈，出錢出槍出人，最終落得一地雞毛，再次證明當美國的「小跟班」沒有好果子吃，「用《法新社》的說法，阿富汗變天意味著美國的形象散落一地。」

▲▼ 美國直升機15日飛過駐阿富汗大使館上空。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍CH-47直升機飛抵駐阿富汗大使館。（圖／達志影像／美聯社）

評論分析，美國可以一撤了之，但留給阿富汗人民的痛苦無窮無盡。20年來，阿富汗已有3萬多名平民被美軍打死、炸死或因美軍帶來的戰亂死亡，受傷人數超過6萬，約1100萬人淪為難民，「事實一再明證，美國是全球最大的動亂輸出國，其『唯我獨尊、寧負天下』的霸權主義政策已經製造了太多人間悲劇。」

評論強調，「喀布爾陷落」標誌著美國霸權走向衰落的又一個轉折點。20世紀末嘗到轟炸南聯盟的甜頭後，美國在21世紀初打響了阿富汗戰爭與伊拉克戰爭，盡顯「捨我其誰」的霸主做派，「殊不知，天道輪回，窮兵黷武、稱王稱霸不可能持久。」

評論提到，「2010年12月，美國《國家》雜誌刊登題為《美帝國的衰亡》的文章認為，2003年美入侵伊拉克是衰落的開始，頗有先見之明。此後，歷經全球金融危機、新冠疫情等多重打擊，美國霸權走向衰落已成為不爭的現實，折戟阿富汗不過是美霸權『螺旋式下落』的又一個節點。」

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