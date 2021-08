槍聲狂響「人牆堆疊」擠爆艙門！阿富汗機場畫面曝　美大使館降旗

▲阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門。(圖/翻攝自推特/@sudhirchaudhary)



記者張方瑀/綜合報導

阿富汗武裝組織塔利班(Taliban)15日攻入首都喀布爾,許多民眾從當晚開始就陸續湧入機場,更有一段16日早上曝光的影片可以看到,機場外突然傳出陣陣槍響,大批民眾拉著行李和家人,一邊尖叫一邊往機場跑;另一段畫面則顯示,許多民眾不顧危險想擠上一架飛機,畫面相當驚人。據了解,目前美國大使館的人員已全部撤離,美國國旗也已從大使館外降下。

Another day begins in Kabul, a sea of people rushing into the Kabul airport terminal. #AFG pic.twitter.com/UekpGJ2MWd — Jawad Sukhanyar (@JawadSukhanyar) August 16, 2021

隨著塔利班攻入喀布爾(Kabul)、美國全面撤離阿富汗,哈米德卡爾扎伊國際機場(Hamid Karzai International Airport)外的道路被擠得水洩不通。從推特上流傳的最新影片可以看到,數百人聚集在機場外,但突然傳出陣陣槍響,所有人開始拉著行李往航廈狂奔;甚至有消息指,機場外有發生零星槍戰,但目前還沒有具體人員傷亡的消息。還有大批民眾湧入停機坪後,完全不顧危險就瘋狂爬上一架停在一旁的飛機,而一旁的民眾也都焦急地等待撤離。

#KabulHasFallen Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN#Afghanistan#AfghanistanBurning#Afghan_lives_matter pic.twitter.com/j3IroEBM06 — Ranvijay Kapoor (@kapoor_ranvijay) August 16, 2021

根據《USA TODAY》報導指出,美國國務院證實,美國國旗已從大使館降下,目前所有美方外交人員都已撤離到機場,且周邊有美軍駐守。代理大使威爾森(Ross Wilson)持續和國務卿布林肯(Antony Blinken)保持聯繫,安全部隊人數也會在未來48小時增至6000人,持續將數千位美國公民、當地雇員及其親屬撤離,同時將接管空中交通管制。

美方消息人士也向《路透社》透露,大多數的「西方外交官員」都已離開喀布爾;英國《星期日電訊報》也證實,英國駐阿富汗大使布里斯托(Laurie Bristow)預計在16日晚間搭機返國,大批人英國軍隊也抵達喀布爾,準備協助公民撤離;法國軍隊也正趕往喀布爾機場,協助法國大使和公民撤離,預計在幾個小時內就會安排第一波撤離行動。

南韓外交部指出,目前已經暫時關閉駐阿富汗大使館,使館所有員工將撤離至中東地區第三國,但為了保護僑民撤離,駐阿富汗大使在內的部分使館職員正在安全地帶與外交部進行緊密溝通。

