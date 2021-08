美軍「對空鳴槍」恐怖槍響連發！阿富汗機場爆逃難潮　商業航班全停

▲阿富汗喀布爾國際機場湧現逃難人潮。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

隨著塔利班奪取阿富汗政權,喀布爾國際機場出現逃難人潮,更出現多人為了搶搭離境班機「人牆堆疊」的驚悚畫面。美方官員直言,機場16日的狀況早已失控,為了防止絕望民眾衝向美國軍機,軍隊成員在機場對空鳴槍,平息混亂場面。

Sporadic automatic gunfire heard at #Kabul Intn’l Airport this morning The US military say they’ve secured the perimeter of the airport Footage taken by someone trying to get a flight to Turkey #Afganistan #Taliban #Talibans #KabulAirport #AfghanWomen pic.twitter.com/oNE8NH5URz

綜合路透社、阿拉伯衛星電視台等外媒報導,美國為了撤出數千名住在阿富汗的美國公民、美國駐喀布爾使節團當地雇員及其家人,還有部分阿富汗國民,美國國務院及國防部稍早宣布,美軍會接管喀布爾機場空中交通管制,加強安全管理。

現已知美方所有使館工作人員均已撤離至機場,並讓他們優先登上軍用飛機。然而喀布爾國際機場狀況非常混亂,甚至有人為了搶搭離境班機,不顧危險瘋狂向上攀爬,頓時形成「人牆堆疊」的驚悚畫面。

美國官員透露,機場的美軍成員16日不得不對空鳴槍,藉此防止數百名平民衝向飛機,「民眾已經失控,開火只是為了平息混亂。」

另一方面,因為喀布爾國際機場場面混亂,所有在喀布爾起飛的商業航班全數取消,機場稍早已發出聲明,要求民眾不要前往機場。

#UPDATE Commercial flights from Kabul have been cancelled after chaotic scenes at the airport with thousands looking for a way out after the Taliban re-take power in Afghanistan.



"Please do not rush to the airport," Kabul airport authority says in message to reporters pic.twitter.com/rEGgKqUfqd