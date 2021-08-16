美軍「對空鳴槍」恐怖槍響連發！阿富汗機場爆逃難潮　商業航班全停

▲阿富汗喀布爾國際機場湧現逃難人潮。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

隨著塔利班奪取阿富汗政權，喀布爾國際機場出現逃難人潮，更出現多人為了搶搭離境班機「人牆堆疊」的驚悚畫面。美方官員直言，機場16日的狀況早已失控，為了防止絕望民眾衝向美國軍機，軍隊成員在機場對空鳴槍，平息混亂場面。

Sporadic automatic gunfire heard at #Kabul Intn’l Airport this morning



The US military say they’ve secured the perimeter of the airport



Footage taken by someone trying to get a flight to Turkey#Afganistan #Taliban #Talibans #KabulAirport #AfghanWomen pic.twitter.com/oNE8NH5URz — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) August 16, 2021

綜合路透社、阿拉伯衛星電視台等外媒報導，美國為了撤出數千名住在阿富汗的美國公民、美國駐喀布爾使節團當地雇員及其家人，還有部分阿富汗國民，美國國務院及國防部稍早宣布，美軍會接管喀布爾機場空中交通管制，加強安全管理。

現已知美方所有使館工作人員均已撤離至機場，並讓他們優先登上軍用飛機。然而喀布爾國際機場狀況非常混亂，甚至有人為了搶搭離境班機，不顧危險瘋狂向上攀爬，頓時形成「人牆堆疊」的驚悚畫面。

美國官員透露，機場的美軍成員16日不得不對空鳴槍，藉此防止數百名平民衝向飛機，「民眾已經失控，開火只是為了平息混亂。」

另一方面，因為喀布爾國際機場場面混亂，所有在喀布爾起飛的商業航班全數取消，機場稍早已發出聲明，要求民眾不要前往機場。

#UPDATE Commercial flights from Kabul have been cancelled after chaotic scenes at the airport with thousands looking for a way out after the Taliban re-take power in Afghanistan.



"Please do not rush to the airport," Kabul airport authority says in message to reporters pic.twitter.com/rEGgKqUfqd — AFP News Agency (@AFP) August 16, 2021

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