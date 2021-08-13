末代指考違規249件！試卷「畫蝙蝠俠、答案抄大腿」扣2分

▲大考中心統計，今年指考違規有249人，較去年200件增加49件。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考落幕，大考中心將在16日寄發成績單，31日放榜。大考中心考試委員會今（13日）召開會議，審議指考違規情況，包含有考生在非選擇題答案卷上寫出「I hate指考、by：某高職生」，也有考生把生物科答案抄在大腿上，以及有考生未攜帶有效證件，均遭大考中心扣分。

今年學測報考人數共有4萬918人，較去年4萬3754人減少2836人，而試場違規則有249人，較去年200件增加49件，其中沒有攜帶有效證件有104件，是今年違規最大宗行為，其次則是考生在應試時，手機未完全關機，以及考生隨身攜帶行動電話、不可攜帶入座物品、或將其放置於抽屜、桌椅或座位。

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▲大考中心審議指考違規情況。（圖／記者崔至雲攝）

今年仍有學生在非選擇題答案卷上作畫，大考中心閱卷組提報47件違規案件，包括物理6位、化學7位、數乙6位、數甲4位、英文1位、數甲6位、歷史5位、地理12位、公民0位。

違規案件包含有考生在數甲答案卷上畫出類似蝙蝠俠的圖案、或是在物理考卷上畫出小熊圖案、又或是在生物考卷上畫圖加上寫出「I hate指考、by：某高職生」，以上考生均依試場違規處理辦法，扣該節答案卷成績2分。

▲今年仍有學生在非選擇題答案卷上作畫，大考中心閱卷組提報47件違規案件。（圖／記者崔至雲攝）

此外，其他試場違規包括考試開始鈴響後，考生手機未完全關機計68件；有12件考生作答結束時間鈴響，經制止仍繼續作答；其中一名考生在考英文科時，要求監試人員讓他畫完答案卡，最後多畫10秒後主動交卷，該科被扣5分。

還有考生在考公民科時，未經監試人員同意，突然衝出教室進入廁所，監試人員在廁所門口等候30秒後考生出來，但經監試人員詢問狀況，考生避而不答，隨即隨同考生回教室並繼續應試，但遭扣該科2分。

