東港「迎王平安祭典」　東隆宮初級救護技術員訓練

▲東港迎王平安祭，東隆宮初級救護技術員訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為了迎接國曆10月底東隆宮三年一科「迎王平安祭典」一星期的盛會，廣大信眾齊迎代天巡狩千歲爺的駕臨帶來的人潮聚集，可能衍生的各類突發狀況，東港東隆宮志工隊今(15)日於東隆宮活動中心二樓舉行為期5天40小時的初級救護技術員專業訓練開訓典禮。

▲▼東隆宮董事長潘慶士（中）贈感謝狀感謝安泰醫院。

獲邀出席的是東港東隆宮潘慶士董事長、東港安泰醫院蘇清泉榮譽院長及東港安泰醫院急診醫學科盧毓宏主任。

潘慶士董事長於開訓典禮中，非常感謝東港安泰醫院蘇清泉榮譽院長，全力支持協助東隆宮辦理初級救護技術員公益推廣訓練以及課程經費上的大力贊助，並指派東港安泰醫院急診醫學科暨到院前救護中心盧毓宏主任擔任指導醫師籌劃這次訓練課程，支援最優質的師資團隊以及高標準訓練器材。

蘇清泉榮譽院長開訓致詞為參訓學員打氣，表示這次訓練由安泰醫院前救護中心來執行；安泰醫院長期執行南部各縣市產官學遊樂區、救難隊等第一線人員救護訓練，院前救護訓練獲頒國家品質標章認證的東港安泰醫院，在EMT-1訓練及繼續教育，佔全國醫療院所近半，推廣院前訓練執行力最高，希望所有參訓學員都能學得一技之長，保護自己外也能確保信眾平安，培訓東隆宮第一線志工能具備到院救護技能，並取得專業技能證照，因應未來「迎王平安祭典」，儲備緊急救護能量，賡續協助並推廣緊急災難與社區急救處置，做好完全準備。

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