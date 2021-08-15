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把馬路當睡床！花蓮爛醉男叫不醒　警找到友人送回家

▲男子不勝酒力竟在道路上倒臥而睡不醒人事，員警到場也叫不醒。（圖／新城分局提供，下同）

男子不勝酒力竟在道路上倒臥而睡不醒人事，員警到場也叫不醒。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮秀林鄉和平村日前有1名男子，因不勝酒力，當天晚間8點左右已喝得爛醉如泥，竟將道路當睡床，直接躺平呼呼大睡，警方接獲報案趕到現場，查出醉男身份後，聯繫到男子友人將其安全送回家。

花蓮縣新城分局日前接獲民眾報案，稱在秀林鄉和平村和中路段，有一名男子路倒，由於該路段昏暗深怕其他用路人未注意有人路倒將會發生危險，希望警方可以前來處理。

▲男子不勝酒力竟在道路上倒臥而睡不醒人事，員警到場也叫不醒。（圖／新城分局提供，下同）

員警花了1個小時終於問出男子身分，並聯絡其友人幫忙送男子回家。

  和平派出所所長王祝光、謝函穎、廖耘等三人趕赴現場，發現確實有一名男子躺臥路中，疑似不勝酒力路倒不省人事，竟在路中央沈沈睡去，員警約花了1個小時終於查出男子身分，趕緊聯繫其友人到場將路倒男子帶返家，友人非常感謝警方及熱心民眾的幫忙，保持朋友的生命安全避免意外的發生。
 
新城分局呼籲，請民眾飲酒勿過量，返家時應通知計程車或者家屬前來搭載，千萬不要酒後駕車或一人徒步返家，避免危險發生，且於疫情期間儘量避免不必要的移動，外出也應把口罩戴好、戴滿，切勿露出口鼻，若未依規定戴口罩，依照傳染病防治法裁罰新台幣3,000元到1萬5,000元罰鍰，請大家切勿抱持著僥倖的心態，以免成為防疫破口。

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