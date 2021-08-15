阿富汗首都被攻破　塔利班：喀布爾「和平投降」談判進行中

記者詹雅婷／綜合外電報導

多家外媒報導，激進組織塔利班（Taliban）武裝份子現已進入阿富汗首都喀布爾。塔利班最新聲明指出，組織成員已被指示守在喀布爾出入口，在權力和平轉移談判協商之際，要求自家戰士避免對首都使用武力。

▲塔利班武裝份子9天內接連攻下阿富汗多個主要城市。（圖／路透）

綜合彭博、美聯等報導，塔利班份子現已進入首都喀布爾郊區，包括卡拉坎（Kalakan）、卡拉巴格（Qarabagh）及帕格曼（Paghman）3地。塔利班領導人現已表示，組織成員已接獲不得在喀布爾使用暴力的指令，允許任何選擇離開該地的人安全離開，同時要求女性前往受到保護的區域。

依據塔利班稍早發出的聲明，所有塔利班戰士都要守在喀布爾出入口，如今組織正在與阿富汗政府針對喀布爾「和平投降」進行談判，「目前談判正在進行中，以確保移交過程安全順利完成，不讓任何人的性命、財產、尊嚴落入危險之中。」

另一方面，依據英媒天空新聞最新消息，阿富汗總統府官員透露，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）正在與美國外交官哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）及多名北約高層官員進行緊急會談。

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