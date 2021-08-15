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帥特勤瞞已婚「床上翻滾」！搞大前女友肚子…正宮見多1兒崩潰流產

▲▼懷孕 孕婦 示意圖 。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲▼已婚特勤外遇搞大前女友肚子，遭正宮告上法庭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者戴若涵／台北報導

台北一名從事特勤工作的軍人人夫，瞞著已婚身分與前女友發生婚外情，前女友懷胎8月才發現自己淪為小三，前女友母親得知後氣炸，表示當初看人夫「帥、有禮貌」又常來家裡過夜，認定對方為女婿，不料，對方竟毀女兒幸福。而正宮得知後則是崩潰流產，將丈夫、小三告上法院，法官判人夫應賠償妻子50萬元確定。

正宮主張，與丈夫2015年初結婚，戶籍地址分設2處，2018年初懷有8周身孕的她為了申領托育津貼在網路上申領戶籍謄本，意外發現丈夫於2017年認領一名兒子，質問過後才知道，丈夫在外面搞外遇，這事實也讓她大受打擊因而流產，決定向丈夫、小三提告求償100萬元精神撫慰金。

小三表示，她是透過友人介紹才會認識人夫，2人短暫交往後又分手，直到2016年才恢復往來，由於人夫擔任政府官員的維安特勤，工作性質較特殊，她見對方貌似敦厚，交往期間對人夫的工作、交友狀況都沒有過問，直到她要臨盆時，多次向人夫提到需要身分證報戶口，對方屢屢推託，事後才坦承已經有老婆。她強調自己是被人夫矇騙了，事前從來都不知道人夫已婚。

人夫則稱，自己的臉書、LINE大頭照都是結婚照，且他與小三為了經營網拍，曾一起到銀行開戶，2人都須出示身分證件，小三也有在檢附身分證的授權他人代理同意書上簽名，小三明確知道自己已婚，他願意與小三一同賠償100萬元。對此，小三稱，自己只是在同意書上簽名，沒有看見人夫的身分證。

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

台北地方法院勘驗「授權他人代理(申請/終止)同意書」後發現，雖然小三有在上面簽名，但該文件只是一般授權書，其中沒有關於人夫配偶的記載，且既然人夫已到現場辦理開戶，自然應該是由他自己向銀行承辦人員提供身分文件、簽署開戶文書進行對保，小三既然沒有經手或代辦開戶事宜，自然不能僅憑同意書上的簽名就認定小三知道人夫已婚。

法院審理過後，判人夫應賠償正宮50萬元，至於不知人夫已婚的小三則免賠。案經上訴至高等法院，小三母親曾證稱，人夫經常到家裡過夜，一次住好幾天，「如果有結婚的話，怎麼可能晚上那麼頻繁出來外面住，所以當時沒有想太多」。

小三母親透露，女兒懷孕3個月時，她曾多次催促人夫到家裡提親，「街頭巷尾都知道人夫是我女婿」，但對方以小孩為由，將婚事壓下來，不料，女兒到懷孕8個月時驚知人夫已婚。高院勘驗各項事證後駁回上訴，全案確定。至於人夫則在姦情曝光，改從事餐飲業。

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