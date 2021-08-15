想報復性侵犯…她反被逼「身體償還20次」！忍18年崩潰：想剪掉那根

▲女童從幼稚園大班開始，慘遭祖父的房客連續性侵6年，她18年後才崩潰將事情告訴家人。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台北報導

一名鐘姓男子向房東租賃店面做生意，雙方關係不錯，沒想到他竟趁機性侵房東的小孫女，更藉機拍下裸照、威脅性侵小孫女姊姊、逼寫字條，逼小孫女就範。小孫女擔心會影響到家裡，隱忍18年後才向家人吐露事情，日前法院依加重強制性交判鐘男應執行有期徒刑15年，可上訴。

判決指出，鐘男1993年到1998年向女童小妍（化名）的祖父承租店面，店面後方、樓上就是小妍祖父的住處，雙方關係良好。不料，他1995年開始竟朝當時就讀幼稚園大班的小妍伸出狼爪，將小妍帶到店內後方的倉庫性侵。

除此之外，鐘男還趁著小妍家人沒注意時，使用拍立得拍下小妍、小妍姊姊、小妍表姊的裸照，並藉此威脅小妍，進而發生性行為。小妍因為內心的悲憤無處宣洩，只好多次竊取鐘男放在櫃台抽屜內的現金，卻因此遭鐘男懷疑。

某次鐘男撞見小妍在櫃台處，便佯稱冰箱上面放了一台攝影機，小妍竊取的畫面已被錄下來，威脅小妍寫下「我下次不會再偷叔叔的錢，要用身體償還20次」的字條，並以借條、裸照、對小妍家人不利、要「對小妍姊姊做相同的事情」等語，連續脅迫小妍就範，以約一星期2、3次的頻率，長期性侵小妍。

▲小妍試圖拿回裸照、字條，卻多次遭鐘男性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

鐘男1998年間與小妍的祖父結束租賃關係，將店面遷移到其他地方經營，但他卻沒有停止獸行，仍持續用裸照、紙條恐嚇小妍，以每個月一次的頻率，從1999年4月起持續性侵小妍，共計蹂躪小妍26次，小妍2001年因月經來潮，這才放棄拿回裸照、紙條的念頭。

儘管小妍內心想，「在鐘男對我性侵時用剪刀剪下他的生殖器，這樣大家就都會知道，但我不敢，我也害怕做這樣的事情，會讓家人丟臉」，最後選擇默默隱忍。而她因「遭性侵的次數已經數不清了」，內心的壓力難以負荷，從國中開始多次出現自殘舉動，甚至還有輕生的念頭，最後在大學畢業、就職後過後忍不住向家人傾訴，2013年報警處理，整起事件才被揭露。

針對小妍的控訴，雖然鐘男一再矢口否認，但法院勘驗各項事證後，不採信他的說詞，除了已逾告訴期間的部分，依照26次加重強制性交罪，將他各處有期徒刑7年6月，應執行有期徒刑15年，高等法院更一審日前將他的上訴駁回，全案仍可上訴。

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