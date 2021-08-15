快訊／自購「24.9萬劑莫德納疫苗」來了！16：10降落桃園機場

記者周姈姈／台北報導

疫苗來了！最新一批台灣自購「24.9萬劑莫德納疫苗」於今（15）日下午4時10分降落桃園機場，這批疫苗從盧森堡出發，由華航CI5556運抵台灣，待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，而這次24.9萬劑莫德納疫苗抵台，台灣的疫苗到貨量將超過1038萬劑。

▲華航CI5556載莫德納疫苗來了。（圖／ETtoday記者攝）



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▲近25萬劑自購莫德納疫苗抵台。（圖／ETtoday記者攝）

行政院長蘇貞昌昨（14）日晚間就宣布這個疫苗到貨的好消息，而原本預計於八月底到貨1000萬劑疫苗的目標不但已提前達標，加上這近25萬劑疫苗，台灣的疫苗到貨量將超過1038萬劑。

指揮中心表示，我國採購之Moderna疫苗目前共有150萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑及本批24.96萬劑。今日抵臺疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

至於今日這批24.9萬劑莫德納疫苗將如何分配，指揮官陳時中表示，會盡快進行封緘檢驗，再提供給國人施打，初步規劃優先保留一部分給有職業登記的第一類醫護人員打第二劑。