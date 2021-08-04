26位模範父親都有生命故事　徐榛蔚登門致敬

▲▼因疫情關係，今年模範父親表揚，花蓮縣長徐榛蔚親自一一登門致贈獎座及禮金祝賀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為保護花蓮鄉親免於染疫風險，今年花蓮縣政府停辦一年一度盛大的模範父親表揚大會，為不讓疫情影響對模範父親們的尊敬，縣長徐榛蔚與縣府團隊親往各模範父親的家中贈予獎座及禮券，對應受表揚的模範父親致上最高的崇敬之意。

今年每位模範父親在親友們的陪同下，於家中受贈「澄澈永恆」獎座表揚。縣長徐榛蔚恭賀所有的模範父親，今年由於疫情因素無法辦理大型公開表揚活動，因此改以縣府團隊親自拜訪每位模範父親致上最大的祝福與敬意，並肯定所有的爸爸對家庭及社會的付出與貢獻，而父愛就如同獎座上的光輝，無時無刻溫暖地照映並保護著家人。

其中，縣府特別推薦的模範父親-萬政章先生，自小刻苦耐勞，為了生活做過許多工作，離婚後獨自扶養4名子女至大學畢業且各有所成。惟6年前兒子因意外導致肢體癱瘓，萬先生費盡存款及心力陪伴與照顧，而兒子也很努力學習電腦等其他技能，一同為生活努力。萬先生無論是照顧年邁的父母或是兒子，均是親力親為，而他也因著自己的照顧經驗，參與身心障礙者自立生活個人助理訓練，進而協助其他的身心障礙者，同時分享照顧正能量給其他家庭照顧者，是位對家庭與對社會均充滿愛與關懷的父親。

每位受表揚的父親都有令人敬佩的經歷與生命故事，縣長徐榛蔚由衷希望父親們在照顧家人及服務社會的同時，也要照顧好自己，因為父親的快樂、健康與幸福，才是家人最寶貴的資產，並由衷地祝福全天下父親，父親節快樂！

▲模範父親萬政章自小刻苦耐勞，離婚後獨自扶養4名子女至大學畢業各有所成，由縣府特別推薦。

今年受縣府表揚的模範父親共有26位，包含花蓮縣各鄉鎮市公所推薦計14位（花蓮市林金財先生與彭彥惠先生、新城鄉阿星‧阿曼先生、秀林鄉秦清盛先生、吉安鄉涂春華先生、壽豐鄉賴朝慶先生、鳳林鎮涂明華先生、萬榮鄉徐富貴先生、光復鄉高新家先生、瑞穗鄉葉春富先生、豐濱鄉楊聰義先生、卓溪鄉蘇秀才先生、玉里鎮江昌寶先生、富里鄉范清富先生）、各社團推薦計11位（洪育錡先生、吳政治先生、詹嘉士先生、高俊傑先生、官有成先生、金智仁先生、徐添文先生、魏德明先生、羅清吉先生、詹國賢先生、林麗明先生），以及由縣府特別推薦1位(萬政章先生)。

目前縣長與縣府團隊正陸續前往各模範父親家中，一一向辛勞的模範父親致上最高的敬意。

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