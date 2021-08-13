台泥捐1億助買BNT疫苗！慈濟發聲明曝9月到貨

▲台灣水泥捐1億給慈濟買疫苗，慈濟發聲明回應。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

台灣水泥公司12日發布重大訊息指出，台灣水泥公司董事長張安平與董事會認同慈濟捐購BNT疫苗，也決定捐贈新台幣1億元用於購買BNT，以提供全民施打。慈濟慈善事業基金會今（13日）發聲明表示，誠摯感謝台灣水泥公司董事長張安平與董事會的共襄善舉。另外，在慈濟提供的QA圖表中也透露了「疫苗到貨時程」。

慈濟慈善基金會於7月21日簽訂500萬劑BNT原廠疫苗採購合約，並表示，採購的疫苗將全數捐給政府主管機關，作為國人施打使用。

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慈濟慈善事業基金會指出，2021年7月21日成功簽訂500萬劑BNT疫苗之採購合約，所購得的疫苗將全數捐給主管機關以做為民眾施打之用，期望全民早日脫離疫情陰霾，以最短時間恢復健康生活與正常經濟活動，並讓莘莘學子平安返回校園。

慈濟慈善事業基金會提到，本次疫苗捐贈匯聚全球慈濟人及各界善心大德的愛心所共同成就，將由「慈濟慈善事業基金會」承擔購買與捐贈事宜。



慈濟慈善事業基金會指出，本次疫苗申購並未設立專案捐款。但若有個人、企業及團體一起共行共善，可以將「守護眾生、齊心防疫｣款項，捐入慈濟慈善基金會的「慈善項目」，並表示，愛心無價，善心大眾可以隨喜，每一分捐贈都歡喜與感恩。

另外，根據慈濟7大QA圖表提到，「BNT疫苗輸入台灣時程與鴻海、台積電一樣在9月同等數量陸續輸入」。

▲▼慈濟發聲明說明疫苗購買用途。（圖／慈濟基金會提供）