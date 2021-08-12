再度蟬聯五星縣長！徐榛蔚北上受獎　傅崐萁受邀觀禮

▲▼花蓮縣長徐榛蔚（右）自遠見雜誌創辦人高希鈞手中接過五星縣長獎座。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2021《遠見》縣市長施政滿意度調查，花蓮縣長徐榛蔚以高達78%滿意度榮獲五星縣市長殊榮，12日北上受獎及分享施政理念，不僅是五星縣市首長唯一女性，也將榮耀歸予全體縣民，立法委員傅崐萁前縣長獲主辦單位邀請到場觀禮。

花蓮縣今年榮登全台非六都中唯二的五星縣市，八大施政面向滿意度達77.2%，高居全台第一，環保、教育、觀光、警政與治安、消防與公安等指標名列前茅、表現亮眼。頒獎典禮上，花蓮縣長徐榛蔚在眾人的掌聲中，從遠見雜誌創辦人高希均教授手中接下獎座，成為五星首長唯一的女性。

遠見雜誌創辦人高希均教授致詞時誠摰恭賀花蓮縣、新北市、桃園市、連江縣及屏東縣所有榮獲五星的縣市首長，由於他常到花蓮縣演講或拜訪，在分享花蓮蟬聯多次五星首長，提到觀禮的前花蓮縣長傅崐萁立法委員，深刻了解到所有公職類別中最辛苦的就是縣市首長，全天24小時投入縣政，為人民造福，相當不容易。

高希鈞當場致贈一本由卓越的政治創新活動家凱瑟琳．蓋爾和世界著名的商業策略專家麥可．波特著作「當政治成為一種產業: 創造民主新制度」，予獲得五星殊榮之所有縣市首長，書中提到政治非企業，政治是產業，是透明、公正，是多產與廉潔的，期勉所有五星縣市首長以推動政治要乾淨、要親民、要對百姓負責，並恭喜所有獲獎之縣市首長。

徐榛蔚致詞首先感謝縣民支持，讓花蓮更加茁壯與進步。今天聽見各縣市首長施政經驗分享，相當感動，每個縣市均面臨自身的優勢與難題。她提到，花蓮擁有好山好水好空氣，天然環境得天獨厚，是適宜生活的幸福慢活城市，在蘇花改通車後，全國民眾到花蓮也更「近」了。

▲立法委員傅崐萁（右三）獲主辦單位邀請到場觀禮。

徐榛蔚指出，在本次評鑑中花蓮的環保評比成績第一，花蓮作為擁有好山好水的城市，許多施政都是以友善環境為重點，包括縣府在2020年成立有機農業辦公室，並將花蓮優質的有機農特產品推廣至全世界，並積極發展低碳旅遊，讓花蓮的好山好水永續長存。

今年花蓮的教育評比為本島第一，徐榛蔚特別感謝前花蓮縣長傅崐萁任內規劃，投入近五成預算在教育工作，縣府秉持「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」教育理念，推動2-6歲幼兒免學費等七大免費教育政策、辦理教育希望工程-公費留學計畫，並改善教學環境與設備，包括實施遠距教學讓學童在疫情下仍能安心學習。

▲徐榛蔚致詞表示，榮耀歸予花蓮全體縣民。

遠見雜誌總編輯李建興表示，花蓮的好山好水總是讓國際遊客流連忘返，今年縣市長評比中有十五個地方首長滿意度呈現下滑，而花蓮縣長徐榛蔚今年不只再度榮獲5星縣長，滿意度也高達78%，與執政首年2019年相比，有高達5.8百分點的大幅增長，花蓮縣在八大面向表現優異，並在環保面向滿意度獲得滿意度全台第一的佳績。

花蓮縣施政成績可圈可點，在遠見調查八大面向淨滿意度中，花蓮以77.2%居全台第一；教育77.3%榮獲本島第一名佳績，環保更以81.7%滿意度高居全國之冠，觀光休閒以81.2%獲得非六都第二名，警政治安84%全國第三，消防與公共安全82.6%全國第二，另外在道路與交通、醫療衛生、經濟與就業等滿意度皆高於全國平均，顯見縣府施政有感，備受肯定。



《遠見雜誌》連續27年執行「縣市長施政滿意度調查」，今年度縣市長施政滿意度調查，一共成功訪問14321位各縣市民眾，綜合各縣市長的滿意度、不滿意度、施政分數與八大構面滿意度，得出各縣市長的施政滿意度星等。八大面向包含教育、環保、警政治安、道路及交通、消防及公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業，深入檢測地方政府競爭力，花蓮各大面向均名列前茅，縣府亟思以創新思維結合政策，各項數據顯示縣民對施政有感。

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