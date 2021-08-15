817開心登記「想打高端卻落空」　他開批根本耍人：還離我好遠

▲有網友直批，當初開放18歲以上民眾登記高端疫苗，結果還是打不到。（圖／食藥署提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心14日宣布，第六輪疫苗接種換「高端疫苗」接棒，先準備了約60萬劑，符合預約資格者則是「65歲以上長者」、「36歲至64歲一般民眾」及「20歲以上第九類對象」。消息曝光後，就有人直嘆「唉～30歲的我，還是打不到高端……」一位網友也忍不住開批「當初開放18（歲）以上登記，真的是耍人。」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「想打高端卻落空」，看到36歲以上才能預約高端疫苗，他不禁開批「當初817，現在當北七！」直說開放選擇高端時，他馬上就勾選了，「結果開放時，年齡還離我好遠，當初開放18（歲）以上登記，真的是耍人！」

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本站14日也曾報導《8／16預約高端！30歲邊緣哥「還是打不到」 網：年輕人沒有選擇權》，就有網友上演小劇場，「唉～30歲的我，還是打不到高端，算了，表示很多人支持國產，這是好事」、「哎呀我也支持國產疫苗，但好可惜我已經打AZ了……咦？」

指揮官陳時中表示，目前先準備60幾萬劑疫苗，符合預約資格對象有三類對象，民眾可於8月16日上午10時至8月18日中午12時上網預約，而施打期間預計為8月23日至8月29日止。而第七輪疫苗將預計開放給什麼族群、劑量為多少，陳時中表示，還沒辦法詳細規劃，目前正在累計相關的量。