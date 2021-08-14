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8／16預約高端！30歲邊緣哥「還是打不到」　網：年輕人沒有選擇權

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝） 

▲高端準備開打。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（14）日指揮中心公布，第六輪疫苗接種換「高端疫苗」接棒，目前先準備60幾萬劑疫苗，符合預約資格者包括「65歲以上長者」、「36歲至64歲一般民眾」及「20歲以上第九類對象」。消息曝光後，有網友上演小劇場，表示「唉～30歲的我，還是打不到高端」，有人則自嘲「還好我還沒36歲，好險！」

揮官陳時中表示，目前先準備60幾萬劑疫苗，符合預約資格對象有三類對象，民眾可於8月16日上午10時至8月18日中午12時上網預約，而施打期間預計為8月23日至8月29日止。

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一、65歲以上(含)[即1956年12月31日(含)以前出生]長者

二、64歲至20歲(含)[即2001年8月23日(含)以前出生]第九類對象

三、64歲至36歲(含)[即1985年12月31日(含)以前出生]民眾

至於第七輪疫苗將預計開放給什麼族群、劑量為多少，陳時中表示，現在還沒辦法詳細規劃，目前正在累計相關的量。

該新聞上《ETtoday新聞雲》粉專後，網友也熱烈討論，「唉～30歲的我，還是打不到高端，算了，表示很多人支持國產，這是好事」、「哎呀我也支持國產疫苗，但好可惜我已經打AZ了....咦？」「那就麻煩36歲以上的趕快把高端打完囉」、「登記後可以送我一張高端的股票嗎」、「還好我還沒36歲，好險」、「沒國際認證的，是要打什麼啦」。

▼網友訝異直呼，30歲也沒有打高端疫苗的資格！（圖／ETtoday粉專）

▲▼高端三類對象出爐！ 36歲以上民眾可打，網友討論（圖／ETtoday粉專）

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