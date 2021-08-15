蘇貞昌曾承諾8月底1000萬劑疫苗到貨　提早15天達標

▲蘇貞昌宣布，24.9萬劑莫德納疫苗，預計將於台灣時間8/15午夜自盧森堡起飛，下午三點多抵達台灣。（圖／取自蘇貞昌臉書）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌6月8日在立法院臨時會報告時，向國人承諾8月底會有1000萬劑疫苗到位，當時在野黨紛紛提出質疑。不過，蘇貞昌14日深夜宣布，政府採購24.9萬劑莫德納疫苗，將在15日下午抵台，8月底到貨1000萬劑的目標，提前15天達標。

蘇貞昌6月8日赴立法院臨時會報告中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案報告。他在報告中，除了說明發放孩童家庭防疫補貼每人1萬元新台幣，以及受理勞工紓困貸款申請之外，也針對政府採購疫苗，承諾8月底會有1000萬劑到位，並已做好大量施打疫苗的規劃。

不過，當時蘇貞昌承諾1000萬劑疫苗到貨，引起許多在野黨的質疑，民眾黨立委高虹安列出當時的到貨狀況，認為到貨率只有4.43%，質疑到底何時會到貨，困難點到底在哪？

對於在野黨的各種質疑，蘇貞昌在七夕情人節深夜作出回應，宣布政府採購的24.9萬劑莫德納疫苗，將在台灣時間15日下午三點多抵達台灣；疫苗到貨量已經來到1038萬劑，6月承諾的8月底1000萬劑疫苗目標，提早了15天達標。

蘇貞昌表示，周邊國家變種病毒疫情升溫，紛紛採取更嚴格管制措施之際，台灣疫情能夠逐漸趨緩，還能在適度的防疫措施下開放民眾在餐廳用餐、過情人節，要深深感謝所有防疫人員的貢獻，還有民眾的全力配合。