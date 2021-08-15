官員報告說出「3字」點燃怒火　蘇揆怒開罵一周內調離

▲蘇貞昌再傳出行事作風有爭議。（示意圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者張靖榕／綜合報導

國內2020年交通事故發生後30內死亡人數為3000人，其中近半是65歲以上高齡者，交通部道安委員會指出主因是高齡人口攀升，也將持續進行改善。行政院日前召開檢討會，道安委員會執行秘書謝銘鴻在報告中，針對高齡者死傷佔比偏高提出改善方案時，卻被蘇揆斥責問題針對不清「所以高齡者是加害人還被害人」，並說自己也是高齡者。

《聯合報》報導指出謝銘鴻在此次會議中，針對高齡者事故死傷佔比偏高，提出相關改善方案時，被蘇揆以「所以高齡者是加害人還是被害人」斥罵，蘇揆更說「我也是高齡者」。蘇揆對簡報內容表示不滿後，謝銘鴻在一周內就被調離道安委員後，改調交通部督導公關室，引發外界聯想；不過交通部長王國材僅表示，此為人事輪調。

行政院內流傳蘇揆常罵人，幾乎所有文官都被罵過一遍，彼此之間更會以「啊，你也被院長罵過了」彼此閒談。

事實上高齡者死傷佔比偏高的類似問題在2019年即已是檢討內容，當時也是由謝銘鴻簡報，多家報導均引述謝銘鴻指出，道路死傷中老人佔4成，其中5成又以機車為主，而75歲以上高齡駕照管理有待改進，將開發替代運輸工具即加強庇護導等道路建設等。