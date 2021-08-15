　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

官員報告說出「3字」點燃怒火　蘇揆怒開罵一周內調離

▲▼立法院 行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算 。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲蘇貞昌再傳出行事作風有爭議。（示意圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者張靖榕／綜合報導

國內2020年交通事故發生後30內死亡人數為3000人，其中近半是65歲以上高齡者，交通部道安委員會指出主因是高齡人口攀升，也將持續進行改善。行政院日前召開檢討會，道安委員會執行秘書謝銘鴻在報告中，針對高齡者死傷佔比偏高提出改善方案時，卻被蘇揆斥責問題針對不清「所以高齡者是加害人還被害人」，並說自己也是高齡者。

《聯合報》報導指出謝銘鴻在此次會議中，針對高齡者事故死傷佔比偏高，提出相關改善方案時，被蘇揆以「所以高齡者是加害人還是被害人」斥罵，蘇揆更說「我也是高齡者」。蘇揆對簡報內容表示不滿後，謝銘鴻在一周內就被調離道安委員後，改調交通部督導公關室，引發外界聯想；不過交通部長王國材僅表示，此為人事輪調。

行政院內流傳蘇揆常罵人，幾乎所有文官都被罵過一遍，彼此之間更會以「啊，你也被院長罵過了」彼此閒談。

事實上高齡者死傷佔比偏高的類似問題在2019年即已是檢討內容，當時也是由謝銘鴻簡報，多家報導均引述謝銘鴻指出，道路死傷中老人佔4成，其中5成又以機車為主，而75歲以上高齡駕照管理有待改進，將開發替代運輸工具即加強庇護導等道路建設等。

►掃地機器人6000元有找！再也不被家事困住

ET快訊
基隆飲料店老闆嗆爆！有負評就扣薪…群組罵員工：休假不准趴趴走
野馬男肇事前違規畫面曝！21歲女騎士命危　爸：她早上還叫我起
CEO「3個月巨大謊言」騙過全世界　NVIDIA發表會自爆造

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

官員報告說出「3字」點燃怒火　蘇揆怒開罵一周內調離

五倍券大轉彎　他分析：蔡英文、蘇貞昌的矛盾攤在社會前

別傳給史丹利！世界最速悠咪打野　網友驚嘆：銅學們不要

政院：振興五倍券與「馬時代消費券」有3大不同

快訊／蘇貞昌七夕宣布好消息　莫德納將再到貨24.9萬劑

蘇貞昌堅持發5倍券！議員爆「業內真相」嗆在做樣子：快到港了

「萊牛風波」丁怡銘獲不起訴　她傻眼大罵：太會拗了

批江啟臣兩岸4主張不知所云　張亞中：錯誤認知馬8年執政有「和平」

蔡英文替2024巴黎奧運霹靂舞暖身　文總街舞競賽直播看這裡！

5倍券急轉彎免費領！「預算增200億」錢從哪來？行政院回應了

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

萌娃躲牆角偷吃餅乾！被爸抓包 她嚇傻...下秒甜笑邀爹一起享用

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

「原音兄弟」製作人張暐弘求婚成功！　文慧如甜喊：謝謝你成為我的初戀❤

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

官員報告說出「3字」點燃怒火　蘇揆怒開罵一周內調離

五倍券大轉彎　他分析：蔡英文、蘇貞昌的矛盾攤在社會前

別傳給史丹利！世界最速悠咪打野　網友驚嘆：銅學們不要

政院：振興五倍券與「馬時代消費券」有3大不同

快訊／蘇貞昌七夕宣布好消息　莫德納將再到貨24.9萬劑

蘇貞昌堅持發5倍券！議員爆「業內真相」嗆在做樣子：快到港了

「萊牛風波」丁怡銘獲不起訴　她傻眼大罵：太會拗了

批江啟臣兩岸4主張不知所云　張亞中：錯誤認知馬8年執政有「和平」

蔡英文替2024巴黎奧運霹靂舞暖身　文總街舞競賽直播看這裡！

5倍券急轉彎免費領！「預算增200億」錢從哪來？行政院回應了

謝語倢／許絜瑜關鍵搶10失利　無緣捧起合拍後首冠

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春終生後悔　痛哭：找不回來了

騎單車竟會尿不出來　醫曝關鍵原因

隋棠老公低調返美！「機場離別吻超甜」深情對望全被拍…妹：喔不不不

紫外線不僅讓你曬黑還會加速老化！　防曬前搞懂這些專有名詞

疫情爆發後首個實體影展！　竇靖童電影處女作「兩岸電影展」登場

遠眺龜山島、近看一線天！宜蘭絕美海景公園踏青必訪

「高齡宅」擁死忠支持者　專家曝熱賣主因

海地超級強震304死逾1800傷　「餘震一直來」教堂、學校變廢墟

喬丹、Kobe都比不上！他披美國隊戰袍沒輸過　還拉出46連勝

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌七夕宣布好消息　莫德納將再到貨24.9萬劑

確診者待「深夜裡的法國手工甜點」10分鐘　12人採檢結果曝光

蘇貞昌堅持發5倍券！議員爆「業內真相」嗆在做樣子

五倍券轉彎　蔡、蘇矛盾攤在社會前

政院：五倍券與馬消費券有3大不同

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

官員「3字」點燃怒火　蘇揆怒開罵

快訊／新北2確診者足跡曝　樹林、新莊市場中鏢

別傳給史丹利！世界最速悠咪打野

5倍券全民免費領！政院曝預算從哪來

新北娃娃機店將復業　違規最高罰30萬

與柯P視訊遭出征！王齊麟無奈「我們只是運動員」　藍營議員怒轟1450

柯P嗆陳其邁「太出頭」　高市回擊了

快訊／新北+2「家戶感染」　1案通報台北市

更多熱門

相關新聞

五倍券轉彎　蔡、蘇矛盾攤在社會前

五倍券轉彎　蔡、蘇矛盾攤在社會前

行政院原本規劃民眾拿1千元換五倍券，引來極大反彈，13日晚間突然宣布朝全民免費兌換方向規劃。對此，台北市議員羅智強分析，10個英系立委跳出來造反，要求「全民免付1千元」，把行政院長蘇貞昌跟總統蔡英文的矛盾，攤開在社會面前。

快訊／蘇貞昌七夕宣布好消息　莫德納將再到貨24.9萬劑

快訊／蘇貞昌七夕宣布好消息　莫德納將再到貨24.9萬劑

五倍券大轉彎「蘇貞昌權力意志受挫」　游盈隆揭蔡政府背後盤算

五倍券大轉彎「蘇貞昌權力意志受挫」　游盈隆揭蔡政府背後盤算

5倍券政策急轉　黃偉哲省9億大讚蘇貞昌接地氣

5倍券政策急轉　黃偉哲省9億大讚蘇貞昌接地氣

五倍券轉彎挨批　趙少康：跟消費券不是一樣

五倍券轉彎挨批　趙少康：跟消費券不是一樣

關鍵字：

蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

霍尊宣布退出演藝圈！群組被挖黑名單

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

詹雅雯遭于美人爆緊急送醫　經紀人曝她現況

威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升

野馬男撞女害命危　法院裁定准押

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

即／大雨夜襲猛炸雷雨！準颱風往台來

《小學堂》小西瓜近況曝光！

快訊／蘇貞昌七夕宣布好消息　莫德納將再到貨24.9萬劑

憂兒面試沒上　深夜12點LINE人資「有錄取嗎？」結果曝

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

《性生活》25cm是真的？女友解答

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

快訊／詹雅雯驚傳送急診！　于美人：請幫忙集氣

張哲瀚「戲劇綜藝全下架」《山河令》被列入

更多

最夯影音

更多
公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　
野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面