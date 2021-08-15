20至24歲失業率創近10年新高　賴香伶喊擴大尋職津貼範圍

▲新冠肺炎疫情衝擊社會新鮮人尋職，20至24歲失業率創下近10年新高。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，衝擊社會新鮮人尋職，行政院會日前拍板6項應屆畢業青年就業促進方案，台灣民眾黨立委賴香伶認為，勞動部推出僅限「今年應屆畢業生」的方案，沒有顧及新冠世代比起以往更為艱辛的求職路，呼籲政府藉此方案的擴大促進青年尋職、提高就業機會。

行政院會日前拍板應屆畢業青年就業促進方案，其中為協助青年3個月內積極尋職，每月提供1萬元尋職津貼；另為鼓勵青年9月底前衝就業拿獎金，穩定就業3個月以上，最多可獲就業獎勵3萬元。

對此，賴香伶15日指出，自2019年底爆發的新冠肺炎，至今已經快2年，疫情擴散導致年輕人失業率高漲，20至24歲失業率高達13.41%，創下近10年來新高。

賴香伶說，勞動部希望挽救失業率，近日雖然推出應屆畢業青年尋職津貼計劃，但去年剛進入職場的新鮮人至今就業保險未滿1年，一旦因疫情失業，因保險年資不足，領不到失業補助，面對生活各層面壓力越來越大。

賴香伶說明，依照《就業保險法》第11條規定，要請領失業給付，保險年資至少要累積滿1年，去年因疫情造成就業困難，許多新鮮人就業不穩定加上產業工作機會減少，不少人兼做外送服務來補貼，即使畢業滿1年但就保年資未滿1年，如面臨失業，也領不到失業給付。

賴香伶提及，勞動部日前宣布應屆畢業青年就業促進方案，推動110年應屆畢業青年尋職津貼計畫，雖然最高可提領32000元補助，總統蔡英文也在臉書公布為青年尋職的補助方案，對勞工紓困也說要「盡力做更多」。

不過，賴香伶認為，新鮮人的失業率高達13%以上，勞動部推出僅限「今年應屆畢業生」的方案，就是沒有顧及新冠世代比起以往更艱辛的求職路，尤其去年的畢業生，不少人歷經今年4月份疫情升溫以來，最高無薪假人數、10年來最高失業率等。

賴香伶表示，這群人再就業面臨的競爭者更多，但可能領不到失業給付，又不是「中高齡就業促進」的協助對象，更不適用今年的「初次尋職津貼」補助，對企業來說少了一些政府提供進用誘因，相比其他特定對象去年的應屆畢業生，是相對弱勢的一群。

賴香伶強調，既然政府都已經體認到，是疫情造成就業困境，也口口聲聲說要喚起青年求職熱血，希望陪伴青年走過不同求職就業階段，紓緩青年經濟壓力，激勵青年面對挑戰，呼籲政府擴大協助青年就業力道，藉此方案擴大促進青年尋職、提高就業機會， 別讓疫情難關變成就業阻礙。

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