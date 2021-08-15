　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情讓心跟著生病！　醫曝：阿公店、八大也是滿足某種心理需求

▲彰化夜市營運。（圖／記者唐詠絮攝）

▲微解封後，許多民眾開始外出逛夜市。（圖／記者唐詠絮攝）

實習記者高琳景／綜合報導

防疫降級微解封，讓不少民眾開始敢外出甚至在餐廳內用，但卻有些人因為在家待太久的關係，導致焦慮症和恐慌症越來越嚴重。為此，萬芳醫院精神科醫師潘建志指出，「要保持社交距離，人與人之間的互相支持就變弱了。」

潘建志於今（15）在臉書粉專「BillyPan 潘建志醫師」發文表示，因為警戒降到2級的關係，開始有病人回流的現象，但卻有病人向他表示「3級警戒那兩個月，他們不敢回醫院看診，導致沒藥、停藥、復發、沮喪的現象發生。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了病人外，還有停課太久加上暑假的學生們，甚至是當媽的因為老公小孩關家裡，三餐要煮、壓力增加，容易大叫發脾氣；特別是焦慮症和恐慌症的病患，別說是到醫院拿藥，連門都不敢出。

▲▼IKEA,宜家家居,新莊店,降二級,解封,開放內用,顧客用餐完畢後馬上有員工消毒桌椅,店家雖規定只能梅花座,還是很多顧客用餐未保持防疫距離,桌面隔板,新冠肺炎,COVID19。（圖／記者姜國輝攝）

▲部分餐廳開放內用，讓民眾能開始在外飲食。（圖／記者姜國輝攝）

潘建志指出，「這些原本就有社交焦慮的人，他們越久沒出門就越不敢出門，最後沒辦法勉強走出去，卻有頭昏心悸的現象發生。」甚至因為不敢到醫院拿藥，很多病人怕藥不夠，只吃一半的劑量撐著，還有病人開始喝酒，只為了讓自已入睡。

然而，「要保持社交距離，人與人之間的互相支持就變弱了。」唱KTV、餐廳聚餐、打麻將或是和家人逛夜市，不只表面上娛樂消費的作用，更重要的是打屁聊天和情感交流，而阿公店，八大行業，何嘗不是在滿足某種心理需求呢？

為此，潘建志認為「這些事為了疫情都要先忍一忍。但是有兩件事可不能忍，一是吃飯，二是看病。還有我本來以為，有打疫苗的人，會比較放鬆一點，但問了許多病人，感覺不出來啊～。」

 
ET快訊
阿嬌前夫曬「長髮蜜桃妹親密照」！　離婚1年半爆帶新歡見父母
快訊／蔡英文下令「援助海地1500萬元」　協助災後重建
快訊／三峽民宅惡火再添1死！7歲兒搶救不治　累計4死
詹惟中爆：這女星是「完美性愛機器」！　連生3子女仍不降溫
媽墊錢買野馬！他害女騎士命危遭羈押　父母心聲曝
男網紅單穿內褲「下面一大包」　網揪P圖！他正面回擊
東奧選手遭襲擊！　被打到滿臉是血「牙齒噴飛」必須整形

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

弘光弘道合推「不老電競中部戰隊」　家庭主婦鼓起勇氣報名

抓住暑假尾巴出去玩？民俗專曝家鬼月13大忌　小心別被抓交替

岳母出錢讓妻住月子中心　人夫批浪費「不如買一輛車」網爆怒

德基水庫蓄水量89.23%不增反減　大甲溪發電廠直指這原因

消基會調查9成民眾「贊成發現金」　喊話政府：人民積怨已深

取貨險被店員「報警處理」她委屈公審！真相反炸鍋：妳有問題

疫情讓心跟著生病！　醫曝：阿公店、八大也是滿足某種心理需求

熱帶性低氣壓有機會成颱　是否影響台灣？專家估週三進入觀察期

817開心登記「想打高端卻落空」　他開批根本耍人：還離我好遠

完整接種2劑疫苗返台「12人突破性感染」　專家：4類人最容易中鏢

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

萌娃躲牆角偷吃餅乾！被爸抓包 她嚇傻...下秒甜笑邀爹一起享用

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

弘光弘道合推「不老電競中部戰隊」　家庭主婦鼓起勇氣報名

抓住暑假尾巴出去玩？民俗專曝家鬼月13大忌　小心別被抓交替

岳母出錢讓妻住月子中心　人夫批浪費「不如買一輛車」網爆怒

德基水庫蓄水量89.23%不增反減　大甲溪發電廠直指這原因

消基會調查9成民眾「贊成發現金」　喊話政府：人民積怨已深

取貨險被店員「報警處理」她委屈公審！真相反炸鍋：妳有問題

疫情讓心跟著生病！　醫曝：阿公店、八大也是滿足某種心理需求

熱帶性低氣壓有機會成颱　是否影響台灣？專家估週三進入觀察期

817開心登記「想打高端卻落空」　他開批根本耍人：還離我好遠

完整接種2劑疫苗返台「12人突破性感染」　專家：4類人最容易中鏢

弘光弘道合推「不老電競中部戰隊」　家庭主婦鼓起勇氣報名

領300萬年薪！他傻了「工程師憑什麼」　網揭1原因：你可以去當啊

20歲員工不會用「XD」！　網紅驚覺「2符號快被淘汰」：感受到代溝

賴弘國七夕曬「長髮蜜桃妹親密照」！　離婚阿嬌1年半爆帶新歡見父母

抓住暑假尾巴出去玩？民俗專曝家鬼月13大忌　小心別被抓交替

蔡英文指示「捐贈海地1500萬元」　協助救災、災後重建工作

超噁畫面曝！基隆豬肉攤「4超肥大老鼠」猛爬…爽啃生肉當自助吧

韓媒爆「CUBE早就決定踢出穗珍」！現在才講應是(G)I-DLE要回歸了

「張君雅小妹妹」交男友了❤ 七夕難得放閃…正面合照超甜：愛郎

不能期待靠美國！阿富汗淪陷「多麼痛的領悟」　紐時：台灣感受更強

生活熱門新聞

男染疫「搭車就醫採檢2次」！醫爆超扯破口：很怒

威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升

即／大雨夜襲猛炸雷雨！準颱風往台來

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

8顆1180太貴！　館長喊「月餅全額退款」

基隆飲料店老闆嗆爆！負評就扣員工薪水

「全台最大廢墟」剷平照片曝光

可能有颱風生成　一路向西靠近時間曝

中南部一堆人月薪30K也買車？網揭原因

醫曝Delta確診「生不如死痛苦」

「年輕人與長者搶打疫苗心結已浮上檯面」

雨炸信義區！當地人傻眼「台北暴雨快沉了」

車庫被封印！她報警找人「傻眼真相」曝光

許藍方不倫後首上片！竟是開箱「AV泳池」

更多熱門

相關新聞

失業率10年新高　立委喊尋職津貼擴大範圍

失業率10年新高　立委喊尋職津貼擴大範圍

新冠肺炎疫情肆虐，衝擊社會新鮮人尋職，行政院會日前拍板6項應屆畢業青年就業促進方案，台灣民眾黨立委賴香伶認為，勞動部推出僅限「今年應屆畢業生」的方案，沒有顧及新冠世代比起以往更為艱辛的求職路，呼籲政府藉此方案的擴大促進青年尋職、提高就業機會。

817開心登記高端卻落空！他開批：真的耍人

817開心登記高端卻落空！他開批：真的耍人

蘇一峰爆Delta確診者「搭車就醫採檢2次」　北市衛生局要查了！

蘇一峰爆Delta確診者「搭車就醫採檢2次」　北市衛生局要查了！

美「口誤」贈台400萬劑疫苗　他喊引3種效應

美「口誤」贈台400萬劑疫苗　他喊引3種效應

12人突破性感染　專家：4類人最容易中鏢

12人突破性感染　專家：4類人最容易中鏢

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫降級潘建志焦慮症恐慌症

讀者迴響

熱門新聞

霍尊宣布退出演藝圈！群組被挖黑名單

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

陸網狂罵「江宏傑無縫接軌」背叛福原愛！真相傻眼

男染疫「搭車就醫採檢2次」！醫爆超扯破口：很怒

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

快訊／鳳小岳妻懷孕9月「痛失孩子」

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

《小學堂》小西瓜近況曝光！

詹雅雯遭于美人爆緊急送醫　經紀人曝她現況

憂兒面試沒上　深夜12點LINE人資「有錄取嗎？」結果曝

野馬男撞女害命危　法院裁定准押

威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升

即／大雨夜襲猛炸雷雨！準颱風往台來

更多

最夯影音

更多
公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　
野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面