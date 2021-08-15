疫情讓心跟著生病！　醫曝：阿公店、八大也是滿足某種心理需求

▲微解封後，許多民眾開始外出逛夜市。（圖／記者唐詠絮攝）

實習記者高琳景／綜合報導

防疫降級微解封，讓不少民眾開始敢外出甚至在餐廳內用，但卻有些人因為在家待太久的關係，導致焦慮症和恐慌症越來越嚴重。為此，萬芳醫院精神科醫師潘建志指出，「要保持社交距離，人與人之間的互相支持就變弱了。」

潘建志於今（15）在臉書粉專「BillyPan 潘建志醫師」發文表示，因為警戒降到2級的關係，開始有病人回流的現象，但卻有病人向他表示「3級警戒那兩個月，他們不敢回醫院看診，導致沒藥、停藥、復發、沮喪的現象發生。」

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除了病人外，還有停課太久加上暑假的學生們，甚至是當媽的因為老公小孩關家裡，三餐要煮、壓力增加，容易大叫發脾氣；特別是焦慮症和恐慌症的病患，別說是到醫院拿藥，連門都不敢出。

▲部分餐廳開放內用，讓民眾能開始在外飲食。（圖／記者姜國輝攝）

潘建志指出，「這些原本就有社交焦慮的人，他們越久沒出門就越不敢出門，最後沒辦法勉強走出去，卻有頭昏心悸的現象發生。」甚至因為不敢到醫院拿藥，很多病人怕藥不夠，只吃一半的劑量撐著，還有病人開始喝酒，只為了讓自已入睡。

然而，「要保持社交距離，人與人之間的互相支持就變弱了。」唱KTV、餐廳聚餐、打麻將或是和家人逛夜市，不只表面上娛樂消費的作用，更重要的是打屁聊天和情感交流，而阿公店，八大行業，何嘗不是在滿足某種心理需求呢？

為此，潘建志認為「這些事為了疫情都要先忍一忍。但是有兩件事可不能忍，一是吃飯，二是看病。還有我本來以為，有打疫苗的人，會比較放鬆一點，但問了許多病人，感覺不出來啊～。」