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笛聲傳鄉里29載　桃園「南瀛盃」直笛賽恐停辦

▲笛聲傳鄉里29載，桃園「南瀛盃」面臨停辦。（圖／同鄉會提供）

▲「南瀛盃」當年參賽學子，今皆已成社會中堅人士。（圖／同鄉會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

近30年來，由桃園市政府與桃園台南同鄉會聯合舉辦的「桃園市國民中小學南瀛盃直笛比賽」，傳因市府不再補助活動經費，以及負責活動策劃的鄉親黃清淵校長退休，使這項累計萬名師生參與競賽、在桃園甚至全國已打響名號的「南瀛盃」直笛音樂賽事，恐將面臨停辦！

旅桃台南同鄉會表示，「桃園市國民中小學南瀛盃直笛比賽」的創立，緣起於民國1994年3月，創會會長林福島先生、理事長謝武郎先生、總幹事柯昭義先生，及多位理事們在會議的場合，討論同鄉會成立後，能在社會上推動那些公益活動，展現同鄉會價值。

▲笛聲傳鄉里29載，桃園「南瀛盃」面臨停辦。（圖／同鄉會提供）

▲「南瀛盃」直笛音樂賽事，累計萬名師生參與競賽。（圖／同鄉會提供）

會議中，由時任西門國小教務主任的黃清淵校長提議，舉辦國民中小學直笛比賽，推廣音樂教育，經討論後全體與會理事一致贊同通過，於是「南瀛盃直笛比賽」萌芽，並於當年5月開始，舉行了第一屆比賽。

▲笛聲傳鄉里29載，桃園「南瀛盃」面臨停辦。（圖／同鄉會提供）

自此於每年5月、暑假前夕，由桃園台南同鄉會承辦「南瀛盃直笛比賽」，參賽學子由一開始只有百餘名學生到吸引七、八百名師生參加，賽程也由半天到必須分初賽、複賽二階段舉行。「南瀛盃」因此在桃園甚至全國已打響名號，成為許多學生在音樂學習過程中的共同記憶。

「南瀛盃直笛比賽」迄今年第29屆，2003年間因SARS首度被迫停辦，未料，時隔17年後，2020年因新冠疫情肆虐全球，再度被迫停辦；今年3月間同鄉會依往例於3月間在桃園區莊敬國小舉行初賽，原訂5月間進行複賽，卻因本土疫情大爆發，政府實施三級防疫警戒管制，一再延長至7月底，因不得群聚規定，複賽被迫取消。

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