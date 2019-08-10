善用網路和通路　桃園台南同鄉會創新會務效率服務

▲理事長黃輝福（左一）推動會務創新，期達效率服務。（圖／同鄉會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

善用網路和通路，少用馬路，創新會務有效率！桃園市台南同鄉會今年在會務推動上，推出會員會費超商繳交，以及Line成立會員群組，即時傳送各項會務訊息創新作法，深受肯定。理事長黃輝福10日指出，該會鄉親會員雖年紀較長，但是熱衷學習，接受新知，多年來，締造多項會務創新紀錄，贏得桃園第一名同鄉會的美譽。

黃輝福說，桃園市有18個旅桃同鄉會，台南同鄉會在歷屆理事長及理監事、會務團隊努力奉獻下，締造有自己同鄉會館、定期發行會刊、舉辦直笛比賽等多項會務創新紀錄，贏得第一名同鄉會的美譽。

▲桃園台南同鄉會二代青年會聯誼活動。（圖／同鄉會提供）

今年，該會又推出兩個創新會務，分別是：會員會費可以在超商繳交，以及Line成立會員群組，即時傳送各項會務訊息，增強鄉親連繫，達到效率服務功能。不過，這兩項的創新會務，基於人性化的考量，現階段是採取漸進式的，也就是過去由熱心鄉親擔任收款員，到鄉親家造訪並收取會費，以及在會員大會時，繳交會費的兩種服務作法，也沒有取消，一樣維持著。

▲桃園台南同鄉會舉辦會員聯誼活動。（圖／同鄉會提供）

另外，同鄉會也善用Line的各種功能，成立同鄉會群組，目前組內已約有300多位鄉親，每天即時分享各方資訊，並可快速收到會務推動的各項訊息。台南同鄉會目前有會員千餘人，每年11月召開會員大會，席開百桌，相當熱絡。