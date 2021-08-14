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香港「民陣」傳解散　臨時召集人：15日下午交代決定

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

▲「港版國安法」通過後，許多泛民主派團體都宣布解散。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港泛民主派團體「民間人權陣線」（民陣）傳出即將解散，根據港媒報導，民陣臨時召集人鍾松輝將於15日下午1時交代具體決定。

民陣即將解散的消息前幾日就已經傳出，疑似與違反「港版國安法」有關，但相關成員皆不願回應或證實。

香港警務處處長長蕭澤頤日前接受《大公報》專訪時曾說，民陣自2002年成立以來，一直沒有註冊為公司，也沒有依法向警務處牌照科註冊為合法社團，近年組織一系列大型非法遊行集會，可能涉嫌違反「港版國安法」，警方已搜集政局，隨時對違法組織採取行動。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

蕭澤頤指出，一些有頭有臉的人已因非法集結被判入獄，警方不排除繼續對一些主要骨幹進行調查檢控。

蕭澤頤還說，犯法就是犯法，不會因從團體中辭職就抹去犯法行為，「從良」的話可以是求情的理由，但繼續違法只會更加深犯罪行為的嚴重性。

事實上，民陣多位前核心成員都已經入獄或被押，包含前召集人陳皓桓、前召集人岑子杰等。

民間人權陣線成立於2002年，在該組織巔峰時期，幾乎所有香港民主派團體都參與其中，但在「港版國安法」實施後，大量成員先後退出，截至今年8月，參與民陣的團體數目只剩下8個。

▼民陣前召集人岑子杰涉違反「港版國安法」被捕，目前仍在還押。

▲▼香港,反送中,岑子杰。（圖／路透社）

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