香港新入境條例上路　陸委會示警「人身安全」風險

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正主持8月12日線上記者會。（圖／陸委會提供）

記者陳政錄／台北報導

香港4月通過的新版入境條例，已於8月1日生效，港府可因此限制人員出境，以致如加拿大政府已警告國民，外國人士可能無法離境。對此，陸委會發言人邱垂正12日在記者會上示警，國人應審慎評估赴港澳的行程，和留意相關的風險，注意個人人身安全的可能危害。

至於媒體提問，我駐港代表處現已無台灣官員，若有民眾被困在香港，應如何求助？邱垂正表示，雖然香港辦事處只留下雇員，但相關服務和24小時緊急聯繫電話，都是不中斷，仍可洽本會和辦事處取得必要的協助。

對於港府的新版入境條例，加入「預報旅客資料系統」，以及「可限制任何人入出境香港」，邱垂正坦言，這個修正引發各方憂慮，希望港府在制定法律時，尊重民眾的出入境自由，避免損及國際社會與香港間的正常交流。他強調，會盡力確保國人出入香港的自由與權利。

近期政府規畫，放寬港生來台就讀高中，邱垂正說，為吸引優秀港澳學生來台就讀，教育部正研擬放寬港澳生申請來台就讀高中及五專制專科學校，並已於今年2月22日，完成「香港澳門居民來台就學辦法」修正草案的預告程序。

目前，陸委會和教育部正進行後續作業程序，待完成後由教育部公布具體結果。

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