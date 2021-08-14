香港過去一年近9萬人移出　港府：概念與移民不同

▲香港局勢動盪，許多港人都有意移民。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港移民潮再現，根據香港統計處12日公佈的數據，香港今年年終人口臨時數字約為739萬人，與去年年中的748萬人相比，減少8萬7100人，跌幅1.2%，其中，香港居民淨移出8萬9200人。不過，香港政府強調，淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，在概念上與「移民」並不相同。

香港政府表示，在疫情持續影響下，香港和世界其他地區實施嚴厲的關口管制和檢疫措施，國際行程受到嚴重影響，移入香港的人數繼續處於低水平，「在今年上半年不時因應疫情對從若干地方來港的人士實施的登機限制，影響了人口移入。」

香港政府指出，繼在前一年按年下跌50%後，在去年至今年年中抵港的單程證持有人數目按年下跌了37%，同時，在疫情前已離港的香港居民可能選擇繼續留在外地或因航程受阻而未能返港，這些因素都可能導致在期間錄得香港居民淨移出。

香港政府強調，淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，在概念上與「移民」並不相同，「香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高，過去10年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。」