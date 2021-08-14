孕婦「不明感染源」確診！河南商丘拉警報　騰空3間醫院收病患

▲民眾進行核酸檢測。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

商丘市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室8月13日發出緊急通知稱，鑑於該市新冠肺炎疫情嚴重，急需大量醫院中轉病房，根據省市領導安排，決定緊急騰空市立醫院、市第五人民醫院（民康院區）、睢縣中醫院三家醫院，作為接收病人轉運的醫院。通報呼籲，務必於2021年8月14日8點前將現有病人轉移。

商丘市立醫院表示，8月14日起該院暫停疫苗接種業務，暫停門診、急診業務以及社會人員核酸檢測業務。

目前，商丘現有虞城縣人民醫院東院區（健康路）、虞城縣穀熟鎮劉大莊村委何莊村2個高風險地區，商丘市第一人民醫院、帝景南苑北區、睢陽區婦幼保健院3個中風險地區。

8月13日5時，商丘市第一人民醫院在給患者開展的核酸檢測中，發現一名陽性者，她在8月6日4時至13日，因待產入住商丘市第一人民醫院三樓產一區43床。丈夫作為密接者，8月6日至13日期間主要在醫院陪護，也在醫院附近有購物活動。

8月13日，商丘市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室介紹，截至當日7時，商丘市第一人民醫院、帝景南苑，立即封閉管理，控制人員流動，商丘市第一人民醫院暫停接診患者，暫停辦理出院手續，所有人員就地隔離。上述兩地立即開展全覆蓋、多頻次核酸檢測。立即開展流調溯源，公安、工信、公共衛生協同進行，通過大數據等信息化手段，排查活動軌跡，排查可能接觸到的人員。通過公安、大數據立即排查8月6日以來進出商丘市第一人民醫院的所有人員，賦予紅碼，限制出行，並推送提醒信息。