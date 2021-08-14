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鄉下蚊蟲太多「外婆狂噴殺蟲劑」　害孫女「全身長水泡」潰爛流膿

▲▼鄉下蚊蟲太多「外婆狂噴殺蟲劑」　害孫女「全身長水泡」潰爛流膿。（圖／翻攝湖南省兒童醫院）

▲西西的背部長出大量水泡。（圖／翻攝湖南省兒童醫院）

記者蔡紹堅／綜合報導

河南7歲女童西西（化名）暑假期間來到湖南的外婆家，因外婆家住在鄉下，房子外都是稻田，各種蚊蟲猖獗，西西被咬了好多個包，外婆於是在房間噴灑了大量殺蟲劑，沒想到竟導致西西身上出現大量紅疹、紅斑，以及水泡，被緊急送醫治療。

根據陸媒報導，對外孫女疼愛有加的外婆為了讓西西睡得安穩，避免蚊蟲叮咬，就在房間、床榻上、床下噴灑殺蟲劑來驅蚊蟲，平時白天如果看到房間裡有蚊蟲，外婆也是隨即噴灑，每晚睡前也會在角角落落噴一遍，但是沒想到，這種做法卻給西西帶來了意想不到的傷害。

隨即不久，西西身上開始出現了紅疹，瘙癢難忍，背部處出現紅斑，紅斑逐漸增多，發展至全身，很快紅斑上面開始出現水泡，水泡迅速增多、增大，且破潰、流水，還出現發熱的症狀。

看到西西身上的皮膚剝脫糜爛，孩子持續癢痛，家長意識到問題的嚴重性，立即送到當地醫院就診，然而皮損未見好轉，且進一步加重，爸爸立即帶西西前往湖南省兒童醫院皮膚科就診。

▲▼鄉下蚊蟲太多「外婆狂噴殺蟲劑」　害孫女「全身長水泡」潰爛流膿。（圖／翻攝湖南省兒童醫院）

▲▼鄉下蚊蟲太多「外婆狂噴殺蟲劑」　害孫女「全身長水泡」潰爛流膿。（圖／翻攝湖南省兒童醫院）

湖南省兒童醫院皮膚科副主任羅鴦鴦診斷後表示，西西的情況是「大皰性接觸性皮炎」，屬於的接觸過敏性皮膚病。

羅鴦鴦指出，夏天人們喜歡使用氣霧殺蟲劑來對付蚊子、蟑螂等害蟲，卻往往忽略了殺蟲劑背後的安全隱患，「我們常常接到因接觸殺蟲劑導致皮膚過敏來就診的孩子，殺蟲劑可以通過皮膚接觸，導致皮膚變態反應（俗稱過敏反應），臨床上可表現為紅斑、水泡、糜爛脫皮感染伴癢痛。

羅鴦鴦強調，氣霧殺蟲劑屬短效殺蟲劑，需要經常使用，而且使用時還要緊閉門窗，很容易將殺蟲劑的有機溶劑氣霧吸入人體內，長期吸入殺蟲劑的氣霧會損傷人的肝臟、腎臟、神經系統、造血系統，尤其是兒童，身體正處於發育時期，承受力相對較差，對有害物質的抵抗能力十分低下，接觸或吸入與成人等量的氣霧，其反應會更明顯，後果更嚴重。

經過一星期的治療及護理，西西的情況已經明顯好轉。

▼西西就醫後情況已大幅好轉。（圖／翻攝湖南省兒童醫院）

▲▼鄉下蚊蟲太多「外婆狂噴殺蟲劑」　害孫女「全身長水泡」潰爛流膿。（圖／翻攝湖南省兒童醫院）

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