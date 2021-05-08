拿「殺蟲劑噴嘴」爆紅！印尼Seafood疑因中毒暴斃　家屬跳腳澄清

▲馬惹他朝自己的嘴巴噴灑殺蟲劑。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／編譯

印尼峇里島一名印度教修行者馬惹他（I Wayan Merta）於2年前因拍攝一段影片爆紅，當時的他手中拿著一罐殺蟑、滅蚊的噴霧型殺蟲器，毫不猶豫往自己嘴巴內噴灑，不過近日當地卻傳出他離世的消息，網友猜測其死因可能與吞食殺蟲劑有關，不過男子的家屬則跳出來澄清，稱其死因為「心臟麻痺」。

根據《韓聯社》援引印尼當地媒體「羅盤報」（Kompas）於今（8）日的報導，馬惹他在當地是一名知名的宗教大師，自稱為印度教的「聖靈導師」（guru，古魯），不料本月2日卻突然傳出噩耗，移送峇里島金巴蘭的一間醫院，最後仍不幸離世，讓當地民眾相當震驚。

報導稱，馬惹他早在數年前就是當地社群網路的知名人物，在影片中，他總是一手拿著殺蟑滅蚊的殺蟲劑，在搖晃瓶身後，不斷以笑盈盈的表情在數十秒的時間往自己嘴巴內反覆噴灑，另一手則是擺出各種舞蹈動作，由於其行動過於詭異而在網路上爆紅，甚至他所使用的殺蟲劑品牌「拜坤」（Baycon，暫譯）也一度獲得高度關注。

▼馬惹他2年多前因為該段影片爆紅



然而到了本月2日，他卻突然被移送至金巴蘭的醫院，最後不幸被宣告死亡，再度成為近日話題人物。網友們認為，馬惹他的死因可能與「過度頻繁吸食殺蟲劑」有關，研判可能是中毒而死。對此，馬惹他的弟弟與家屬出面極力澄清。

家屬反駁道，「那一段往嘴巴內噴灑殺蟲劑的影片，是2年多前所拍攝的，之後家人們極力阻擋，他才沒有再做出類似舉動，他的死因是心臟麻痺。當時他被發現從床上滾落昏倒後，及時送往醫院治療，但最後還是不幸身亡，死亡診斷書上記載的死因為『心臟麻痺』。」

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