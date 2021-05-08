　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拿「殺蟲劑噴嘴」爆紅！印尼Seafood疑因中毒暴斃　家屬跳腳澄清

▲▼馬惹他朝自己的嘴巴噴灑殺蟲劑。（圖／翻攝自Youtube）

▲馬惹他朝自己的嘴巴噴灑殺蟲劑。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／編譯

印尼峇里島一名印度教修行者馬惹他（I Wayan Merta）於2年前因拍攝一段影片爆紅，當時的他手中拿著一罐殺蟑、滅蚊的噴霧型殺蟲器，毫不猶豫往自己嘴巴內噴灑，不過近日當地卻傳出他離世的消息，網友猜測其死因可能與吞食殺蟲劑有關，不過男子的家屬則跳出來澄清，稱其死因為「心臟麻痺」。

根據《韓聯社》援引印尼當地媒體「羅盤報」（Kompas）於今（8）日的報導，馬惹他在當地是一名知名的宗教大師，自稱為印度教的「聖靈導師」（guru，古魯），不料本月2日卻突然傳出噩耗，移送峇里島金巴蘭的一間醫院，最後仍不幸離世，讓當地民眾相當震驚。

報導稱，馬惹他早在數年前就是當地社群網路的知名人物，在影片中，他總是一手拿著殺蟑滅蚊的殺蟲劑，在搖晃瓶身後，不斷以笑盈盈的表情在數十秒的時間往自己嘴巴內反覆噴灑，另一手則是擺出各種舞蹈動作，由於其行動過於詭異而在網路上爆紅，甚至他所使用的殺蟲劑品牌「拜坤」（Baycon，暫譯）也一度獲得高度關注。

▼馬惹他2年多前因為該段影片爆紅

然而到了本月2日，他卻突然被移送至金巴蘭的醫院，最後不幸被宣告死亡，再度成為近日話題人物。網友們認為，馬惹他的死因可能與「過度頻繁吸食殺蟲劑」有關，研判可能是中毒而死。對此，馬惹他的弟弟與家屬出面極力澄清。

家屬反駁道，「那一段往嘴巴內噴灑殺蟲劑的影片，是2年多前所拍攝的，之後家人們極力阻擋，他才沒有再做出類似舉動，他的死因是心臟麻痺。當時他被發現從床上滾落昏倒後，及時送往醫院治療，但最後還是不幸身亡，死亡診斷書上記載的死因為『心臟麻痺』。」

►喝「神水」能治新冠！印度村民乾旱挖髒水狂喝　網友嘆：好丟臉

鎮定舒緩超有效，契爾氏「金盞花化妝水」特價875元

ET快訊
快訊／北宜機車雙載自摔！18歲騎士無心跳　16歲女乘客重傷
獨／撞殺名嘴母！美髮男遭爆是渣男　臉書「約砲對話」曝光
女學霸父悲po漢翔航空001員工識別證　「恭喜妳，爸爸感到光
現在快出門！東東森森好朋友生活節群星開唱　闖關拿大禮、文創市
竹科男友說溜嘴「媽媽幫他打手槍」！　狂人再爆媽會用嘴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華郵記者通訊紀錄遭調查！踢爆川普醜聞惹禍　總編向司法部討說法

澳媒：共軍科學家曾討論「SARS武器化」　預言生物戰

印度政府無視疫情…斥資500億整修議會大樓！　莫迪遭批藐視人命

拿「殺蟲劑噴嘴」爆紅！印尼Seafood疑因中毒暴斃　家屬跳腳澄清

印度新變種病毒傳染力更強！3532變異株現蹤　亞洲國家疫情連環爆

東京延長緊急事態　日相菅義偉堅持「奧運照辦」：安全有保障

長征5B將墜地球！位置不明　學者批「設計疏失」：恐成碎片雨釀災

金正恩不給看AV！北韓清純妹搖身變「國民女優」　偷拍謎片遭處決

「長征5B火箭」今晚通過台灣上空！最新軌跡圖曝光　料周末墜地表

喝「神水」能治新冠！印度村民乾旱狂挖髒水喝　網友嘆：好丟臉

王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」

「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

巡邏遇昏厥民眾！緊急鳴笛開道 暖警「路口遭撞摔倒」也進醫院

松山分局翻版！轎班班頭衝警局　要求放人嗆：通緝有比神明重要？

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

中正女大生失蹤！男友恐涉重嫌 家中疑搜出骨骸...還肢解流浪貓

F級「Swag女神」節目中疑走光　上衣滑落北半球…Sandy目睹秒救援

華郵記者通訊紀錄遭調查！踢爆川普醜聞惹禍　總編向司法部討說法

澳媒：共軍科學家曾討論「SARS武器化」　預言生物戰

印度政府無視疫情…斥資500億整修議會大樓！　莫迪遭批藐視人命

拿「殺蟲劑噴嘴」爆紅！印尼Seafood疑因中毒暴斃　家屬跳腳澄清

印度新變種病毒傳染力更強！3532變異株現蹤　亞洲國家疫情連環爆

東京延長緊急事態　日相菅義偉堅持「奧運照辦」：安全有保障

長征5B將墜地球！位置不明　學者批「設計疏失」：恐成碎片雨釀災

金正恩不給看AV！北韓清純妹搖身變「國民女優」　偷拍謎片遭處決

「長征5B火箭」今晚通過台灣上空！最新軌跡圖曝光　料周末墜地表

喝「神水」能治新冠！印度村民乾旱狂挖髒水喝　網友嘆：好丟臉

「年輕人天真以為中共不會犯台」　馬英九：美日不會出兵馳援

華郵記者通訊紀錄遭調查！踢爆川普醜聞惹禍　總編向司法部討說法

廢稻殼化身「富氧炭材」空氣清淨高手　抗菌除臭氧滅PM2.5

快訊／苗栗騎士過彎直插「護欄、電桿中」！下秒墜8m竹林　骨折送醫

金融圈再爆桃色風波！北富銀女經理遭人妻控勾引鮮肉下屬　銀行火速調職

「超殺毛孩禮品」拿不完！　快來東東森森好朋友生活節轉幸運輪盤

小學生化身小小執行官　查封、拍賣、拘提…桌遊競賽拿獎金

北宜雙載機車自摔！18歲騎士當場失去心跳　16歲女乘客重傷倒地

3童女童住豬舍塌漏屋...一幅畫感動眾人　義工團助圓夢「大房子」

斷指接不回「扔進酒罐醃」！　他2週後取出成功解鎖手機

國際熱門新聞

北韓AV禁片外流！清純派「國民女優」遭處決

比爾蓋茲前妻「每晚砸360萬」　租私人小島放風

公司同事吃披薩沒約　她開告獲賠87萬

即／WHO批准「中國國藥疫苗」緊急授權

支持台參與WHA　美國務卿：沒有排除理由

長征火箭墜毀中　今晚跟台灣擦邊而過　

女童生吞肥蟲補充蛋白質！　辣媽被譙爆急喊冤

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

科技YouTuber搶先開箱 iPhone 13 Pro Max

台灣可以幫忙　陳時中投書土媒籲支持納入WHO

大馬籃球女神緊身背心「兇爆」　網：我想打籃球

耶路薩冷清真寺爆發激烈以巴衝突　至少數十人傷

布林肯安理會發言　責俄中為惡不受懲罰

6秒狂揍14拳！亞裔男推嬰兒車上街慘遭暴打

更多熱門

相關新聞

喝神水治新冠！印度村民乾旱挖髒水喝

喝神水治新冠！印度村民乾旱挖髒水喝

印度慘遭新冠肺炎（COVID-19）第二波疫情侵襲，每日新增確診與死亡數不斷創新高，醫院、太平間與焚屍場擠得人滿為患、水洩不通，人們苦尋藥物治療，不過位於中央邦的一處村莊的居民卻誤信河水治療肺炎的謠言，紛紛蹲坐河編舀起髒水，連當地網友們看了新聞後都覺得相當羞愧。

潛艦沉沒恐因魚雷爆炸導致

潛艦沉沒恐因魚雷爆炸導致

大馬籃球女神緊身背心「兇爆」　網：我想打籃球

大馬籃球女神緊身背心「兇爆」　網：我想打籃球

大叫嚇到野象　男被瘋狂踩死

大叫嚇到野象　男被瘋狂踩死

尼泊爾慘成火葬煉獄！專家憂恐淪下個印度

尼泊爾慘成火葬煉獄！專家憂恐淪下個印度

關鍵字：

東南亞要聞印尼峇里島金巴蘭印度教殺蟲劑暴斃心臟麻痺

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

老公跟弟媳上摩鐵！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

26樓掉電鑽　1歲嬰被砸頭身亡

雞排妹深夜直球對決陳沂！

丟30萬買航運股「賺1100萬」操作方式曝：沒賠過

女大生拍AV被抓包！男人緣瞬間變好

連千毅「7層樓8房電梯豪宅」200坪內部超豪奢

江宏傑親姊：水落一定石出！

「全部告！」輾腳警不忍了：寧願不要工作

輾腳警怒提告！學長傻眼嗆丟臉：誰挺得下去

婆婆拒讓回家祭祖！媳婦超強後援1句話讓她閉嘴

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

厭貓爸摟喵睡！她笑：身體很誠實

更多

最夯影音

更多
王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」

王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」
「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

巡邏遇昏厥民眾！緊急鳴笛開道 暖警「路口遭撞摔倒」也進醫院

巡邏遇昏厥民眾！緊急鳴笛開道 暖警「路口遭撞摔倒」也進醫院

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面