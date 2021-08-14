基因定序驗證「3+11」非破口？陳時中指「可排除」：仍須用1方法釐清

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中連2日澄清「3+11」非本土疫情破口，昨更以4張圖解釋來龍去脈，但風波仍未平息。而國政基金會永續發展組召集人陳宜民指出，證明是否為破口的方式，可將個案基因序列分析，就能知道結果。但陳時中今（14）回應，基因定序僅是參考，可排除某些可能性但無法連結起來，還是要疫調才能知道關聯。

陳時中日前稱放寬長程航班機組員檢疫期為「3+11」政策非防疫破口，引發各界論戰。他12日再以4張圖解釋非破口原因，除了提到「3+11」到「7+7」至「5+9」最後回到「3+11」的過程外，更公布華航諾富特事件3個半月調查結果，強調檢驗結果顯示，無職場或家庭外接觸者確診，因此不算破口。

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不過，陳宜民認為，定義是否為破口並非指揮中心說得算，要用科學方式來證明，如：將個案的基因序列進行分析，即可知道結果。

陳時中今被問到「基因定序的方式是否能證實破口與否」，他強調，每天都有公布基因定序，台灣現在最主要流行的就是Alpha病毒株，而用基因定序沒有辦法釐清每個社區傳播或群聚的關聯，無論是場所或人的連結，基本上還是要透過疫調才能清楚。

陳時中表示，「基因定序只是參考」可以排除，但無法連結。