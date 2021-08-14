想打也打不到！年輕人一看「高端施打年齡」超心寒：根本飢餓行銷

記者邱晟軒／綜合報導

國產高端疫苗接力第六輪施打！指揮官陳時中今（14日）宣布，8月16日開放預約高端疫苗施打，並分別開放65歲以上長者、36歲至64歲一般民眾以及20歲以上第九類對象。消息曝光後，立刻引發期待接種高端的網友一片哀號，「以為自己只剩下高端可以打？抱歉，35歲以下連高端都沒得打！」

指揮中心表示，COVID-19公費疫苗預約平台第六期8月16日開放預約，開放預約時間為8月16日上午10時至8月18日中午12時截止，接種疫苗為高端疫苗，符合預約資格對象如下：

一、65歲以上(含)[即1956年12月31日(含)以前出生]長者

二、64歲至20歲(含)[即2001年8月23日(含)以前出生]第九類對象

三、64歲至36歲(含)[即1985年12月31日(含)以前出生]民眾

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▲第六輪高端疫苗開放預約接種。（圖／指揮中心提供）

對此，就有網友就在批踢踢八卦板以「35歲以下連高端都沒得打」為題發文感嘆，「你以為你只剩下高端可以打？抱歉，35歲以下連高端都沒得打！還在那邊等高端，抱歉吼！什麼疫苗都沒有啦，繼續慢慢等吧！」

貼文一出，立刻引發許多網友紛紛留言，「年輕人想打高端啊！怎麼才到36歲」、「現在施打順序到底是三小」、「各位連高端都沒打得打，厲害了我的國」、「年輕韭菜連高端都沒得打，可憐」、「還是輪不到我QQ」、「想打也打不到，根本飢餓行銷」。

指揮中心說明，符合高端疫苗預約資格者，即得於開放預約期間進行預約，亦將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。此期預約預定於8月23日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。