萬華茶室染疫男腦血栓「記憶喪失」！指揮中心：情況非常罕見

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者周姈姈／台北報導

一名有萬華茶室活動史67歲男性感染新冠後，竟然出現「記憶喪失」把老婆忘了，而經過醫師檢查，發現腦部缺氧病變，應該是新冠病毒侵襲造成大腦血管血栓，引起記憶力喪失，對此，指揮中心回應，腦血栓的確非常少見。

本站稍早報導指出，國內今年5月發生新冠本土疫情，不少患者經過隔離治療康復，然而卻有人出現嚴重後遺症。收治個案的新光醫院呼吸加護病房主任林嘉謨表示，該名男性在疫情最初因為萬華活動史被匡列隔離，後來發現出現缺氧情形送醫，已經入住集中檢疫所超過10天以上。

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林嘉謨表示，檢查其肺部已經出現肺栓塞，病況危急，當時一度想申請瑞德西韋幫他治療，但因為指揮中心評估超過急性期，申請未通過，最後持續給予類固醇、抗發炎藥物以及抗生素等，所幸順利渡過，肺部狀況也復原。

沒想到，就在準備出院時，他和家人通電話竟然連妻子都記不得，進一步核磁共振發現腦部缺氧病變，腦部出現血栓影響記憶力。後來出院再回門診，又發現腳部水腫，檢查腎功能、蛋白尿都屬良好，推估病人符合新冠後遺症症候群，可能造成原因還是因為新冠攻擊血管ACE2接受器，造成全身血栓。

針對感染新冠出現腦部後遺症一事，醫療應變組副組長羅一鈞指出，「腦血栓還算非常罕見，我們比較常遇到的是像肺部的血管血栓，這個在國外比較常見，國內也有過幾例，我之前也報導過合併死亡的情形，不過腦血栓的確比較少見。」