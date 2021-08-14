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社會 社會焦點 保障人權

撞飛21歲女騎士！野馬男不提闖紅燈　圖解鬼扯「相對速度0理論」

記者莊智勝／苗栗報導

桃園23歲的「黃色野馬」車主葉姓設計師又闖禍，今清晨駕車自南港南下苗栗，並在台一己線闖紅燈，當場將21歲的巫姓女騎士撞飛命危；事後葉男態度囂張，除了在IG狂刷限動鬼扯「如果不是我救的話，她基本上永久植物人」，甚至還畫三角形、瞎掰「相對速度0理論」解釋車禍原因。

▲▼野馬男苗栗撞傷女騎士。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲葉男撞飛女騎士，還稱「我的車完全報銷了」。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，葉男8日當天就曾闖禍，在台南街頭逆向狂飆、闖紅燈，因此吃上公共危險罪嫌，當時葉還辯稱「我是在練車技」；不料事隔短短一周，葉男又再度闖禍。葉男在IG發文，洋洋得意稱自己今天開著野馬從南港下苗栗、狂飆102公里只花了36分鐘，沒想到動態才剛PO出2小時，旋即就在路口發生車禍。

路口監視器拍下，當時葉男開著野馬闖紅燈，而21歲的巫姓女騎士從左側駛過路口，當場遭葉男撞飛，整個人在半空翻滾、旋轉數圈，落地後還因慣性而向前滑行一小段，直到重重撞上路旁水泥墩後才停下，巫女因此耳鼻冒血、頭部重創，當場陷入昏迷。

▲▼36分鐘南港飆到苗栗竹南+21歲女騎士轉送林口長庚。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼36分鐘南港飆到苗栗竹南+21歲女騎士轉送林口長庚。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲巫女的機車面目全非、幾乎全毀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

可惡的是，葉男在車禍發生後似乎不見絲毫悔意，一連在IG發出限動，稱自己點穴讓女騎士穴道「全身暢通」，且還對她做了CPR、大聲吼叫，確認她的「靈魂是活的」；更荒謬的是，明明自己就是肇事者，竟還擺出一副救人姿態，稱「他原本是完全沒心跳的，如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」、「今天這台車，如果不是我開，今天救的人如果不是我，我會死，她也會死，而且會是雙方當場暴斃！」

此外，葉男在動態上絕口不提自己闖紅燈，還找來三角圖型鬼扯「相對速度0理論」，「車禍會不會發生，跟速度沒有關係，都是相對速度問題，我的速度跟她的速度，我腦袋的相對速度是0，意思是我腦袋看到的她騎車，車子是沒在動的，只要兩者的相對速度是0，車禍就一定會發生」、「我看到她的角度從來沒變過，這就是我所說的相對速度0，你腦袋出現的她不會動，然後會越來越大，最後就直接撞上去了！」

▼葉男在IG鬼扯「相對速度0理論」，稱這是車禍發生的主因。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼野馬男撞飛21歲女騎士。（圖／翻攝葉男IG）

▲▼野馬男撞飛21歲女騎士。（圖／翻攝葉男IG）

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