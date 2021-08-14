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37萬車花40萬修理！她買不到1個月酒駕撞爛　指「號誌故障」提國賠

▲▼車禍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲詹女買新車後，不到一個月於交岔路口發生酒駕車禍，針對路口號誌故障，向養護工程處提出國賠77萬。（示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

彰化一名詹姓女子2018年間花37萬買車，卻在不到一個月內，酒駕行經一處「號誌故障」的交岔路口時，與對向直行、貿然左轉的許姓女駕駛對撞，造成車輛受損；詹女認為，自己除須花費40萬修繕，得以10萬賤賣，而養護工程處因管理缺失，亦負過失責任，故針對車子修理費、精神撫慰金等提國賠77萬。一審彰化地院判詹女獲賠11萬5167元，案經上訴，二審台中高分院則認定車禍與號誌管理缺失無因果關係，改判養護工程處免賠，全案定讞。

判決指出，詹女2018年10月8日下午4時30分許，開車沿著彰化縣溪州鄉中山路由南往北方向直行，未料，行經中山路一段前交岔路口時，因號誌故障，導致她與對向直行、貿然左轉的許姓女駕駛對撞，2人皆受傷，詹女受有未明示側性前胸壁挫傷、右側膝部4公分撕裂傷等傷害，而許女則是左肩及右大腿、右小腿、右腳踝皆擦傷。

詹女認為，養護工程處應負號誌故障的過失責任，故依法提出國賠；她主張，自己在2018年9月17日購入自小客車，童年10月8日發生車禍後，除花費40萬1900元修繕恢復原狀，並以10萬賤賣，受有27萬元的損害。另外她因車禍受傷導致腰椎間盤滑脫，精神痛苦，請求50萬元精神撫慰金，再加上先前她與許女調解時，理應獲得對方賠償11萬5000元，但實際僅收到保險公司給的4萬5000元，並沒有收到許女該給付的7萬元，因此要求養護工程處賠償77萬元。

養護工程處表示，事故路段均有照手冊辦理巡查作業，車禍發生前並未接獲民眾或警政機關通報號誌故障。此外，駕駛若能注意車前狀況，就不會發生整起車禍，而詹女事發當時酒精濃度超標，造成其注意力下降、集中力不足，又加上肇事全責是因許女貿然左轉、轉彎車未禮讓直行車所致，故車禍與號誌故障應無因果關係；縱使有過失關聯，詹女提出的精神撫慰金也過高。

詹女酒駕部分，已被依公共危險罪判刑2月，得易科罰金2萬，緩刑2年，而她與許女也達成和解。一審彰化地院認為，許女貿然左轉為肇事主因，詹女酒駕未減速慢行是肇事次因，但根據相關事證，事發時該路段交通號誌都是正常，詹女看到前方皆是綠燈，故繼續前進屬正常現象，而許女因先經過綠燈路段，再行經無燈號的交岔路口，自然會以為該路口跟先前號誌一致而左轉，造成整起車禍發生，進而認定，車禍與號誌故障有因果關係，最終判養護工程處賠償詹女11萬5167元。

養護工程處不服結果提上訴，二審台中高分院再次勘驗相關事證後，則有不同想法，認為依規定駕駛人行經交岔路口時，本該遵守交通安全規則及注意義務，若駕駛人因違反規定而發生車禍，縱使號誌管理有缺失，此損害與號誌管理缺失，仍無相當因果關係。

台中高分院強調，許女轉彎車未讓直行車先行是肇事主因，詹女酒駕、經交岔路口未能減速慢行則是肇事次因，最終改判養護工程處免賠，全案確定。

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