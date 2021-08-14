快訊／一周前囂張逆向！「野馬車主」今對撞女騎士　跑車整台報銷

▲野馬車主葉男今在苗栗竹南發生車禍，跑車報銷。（圖／翻攝葉男IG）

記者黃孟珍、陳凱力、莊智勝／苗栗報導

桃園23歲的葉姓設計師日前駕駛福特黃色野馬跑車（Ford Mustang）在台南街頭逆向狂飆，甚至還在IG上嗆聲要「槍殺陳時中」，因而登上新聞版面；事隔一周，葉男今突在IG發出照片，表示自己在苗栗竹南發生車禍，野馬跑車撞到報銷，且這起車禍還波及另名女子，該女目前仍在醫院治療，傷況不明。

據了解，葉男自稱是設計師，本月8日上午自桃園開著要價196.9萬元的野馬跑車南下，在台南市中西區民生路二段逆向、闖紅燈，嚇得用路人急忙閃避，誇張的駕駛行為也引起警方注意，因而登上新聞版面。荒謬的是，葉男的離譜行徑還不只這樁，在危險駕駛前一天，才因在IG限動發文恐嚇陳時中，嗆聲要「開槍、放血放到死」，因此遭桃園警方送辦。

在風波過後，葉男仍不改高調作風，今再度於IG「限動連發」，表示自己在苗栗竹南發生車禍，「我的速度，跟她的速度，剛剛好就是100%死角，連我都反應不了！」黃色的野馬超跑也因此撞到報銷，而葉男僅受到皮肉輕傷，但對方傷勢似乎不太樂觀。

警方初步了解，這起車禍發生在今天清晨6時許，事故地點位於台一己線，雙方均無酒駕，整起事故為汽、機車對撞，女騎士當場昏迷，目前送為恭醫院急救，而葉男則是在分局筆錄中，確切事故原因還有待釐清。

▼葉男8日才因街頭逆向狂飆、恐嚇陳時中而登上新聞版面。（圖／記者林悅翻攝）