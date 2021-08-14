嘉義縣開放牡蠣災損申請補助　浮筏式每棚5千平掛式每公頃2.5萬

▲嘉義縣牡蠣養殖災損，中秋節常見的烤牡蠣可能因產量減少影響價格。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農委會10日公告，嘉義縣東石鄉及布袋鎮養殖區劃漁業權區牡蠣養殖為農業天然災害現金救助地區，11日起受理申請，嘉義縣政府籲請受災蚵農應於十日內至所在地公所申請

▲嘉義縣即日起至20日受理牡蠣養殖災損現金救助申請。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義沿海牡蠣養殖，受盧碧颱風及西南氣流影響，8月5日至8月7日，東石布袋沿海出現連續平均風力6級以上強風及3米以上大浪，造成牡蠣養殖發蚵棚流失、毀損、撞疊、蚵粒脫落等災害。

整體牡蠣養殖災害損失初估達8000萬元，其中浮筏式蚵棚被害棚數4000棚，平均損害程度35%；平掛式蚵棚被害面積200公頃，平均受害程度20%。

即日起至8月20日受理救助申請，救助額度為浮筏式養殖每棚5000元、平掛式養殖每公頃2萬5000元，救助對象應為實際從事漁作生產的自然人，持有區劃漁業權執照、完成放養量申報、損失率達20%以上者。

受理申請地點為蚵農所在地公所，應於受理期限內攜帶身分證、印章、農漁會存摺、區劃漁業權執照、放養量申報書（可由公所或漁會列印），採現場申請時，請全程佩戴口罩，保持安全社交距離。

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