福原愛偷吃成過街老鼠！華裔跳水女神挺腥夫　慘遭日網友狠酸滾出去

▲日本跳水選手馬淵優佳因為挺腥夫，慘遭日本網友吐槽。（圖／翻攝自Instagram@mabu0205）

記者羅翊宬／綜合報導

日本前桌球女子運動員福原愛因外遇離婚，其拋夫棄子的形象早已深植人心，慘遭對婚後出軌零容忍的日本網友一陣謾罵，不過現在就連日本華裔跳水正妹馬淵優佳也因為事後原諒腥夫瀨戶大也，而慘遭網友以惡毒的留言洗板。

根據日媒《Daily Online》（デイリースポーツ）報導，馬淵優佳14日以嘉賓身份出席TBS電視台的節目「サタデープラス」，她在節目上分享丈夫瀨戶大也代表日本參與2020東京奧運的近況，不過報導底下的留言板卻噓聲一片。

當節目主持人問到瀨戶大野的近況時，馬淵優佳表示，「他就和平常一樣，再加悠閒地休息，一邊與孩子們玩耍，一邊持續練習，目前正開始朝下個階段努力。」

▲瀨戶大也被爆料偷吃空姐、砲友不只一人，導致其愛妻愛家形象破滅。（圖／翻攝自Instagram@mabu0205）

報導指出，瀨戶大也此次是第3次參加奧運，不過卻沒有獲得獎牌，在最後的200公尺個人混合式比賽中只獲得第4名，目前正全力備戰2024巴黎奧運。

馬淵優佳也在個人的Instagram上貼出自己的指甲彩繪照片分享近況，「奧運就這樣閉幕了，而我的奧運會美甲也跟著閉幕（笑）......轉眼間就結束了，好寂寞啊。距離下屆奧運是3年以後，我的30歲啊～距離30歲只剩下3年，如果我不珍惜時光的話.....」

該則報導與馬淵優佳的發文引來日本網友們砲轟，「我希望你在東京奧運結束後能趕快從地球消失」、「是啊～你的出軌丈夫沒能摘下獎牌，所以感到失落與孤寂」、「瀨戶大也約砲約到丟失贊助商，收入瞬間斷炊，所以才特別著急嗎？」

還有日本網友吐槽，「馬淵小姐，妳要上新聞上到什麼時候？就不能老實點待著嗎？妳的目標可能是想要提高外界對腥夫瀨戶選手的好感，不過妳自己之前在電視上的發言與想紅的性格，可能只會增添反效果喔！別再做無謂的宣傳了。」

據悉，其實馬淵優佳2017年與瀨戶大也結婚後便逐漸淡出日本體壇，不過瀨戶大也卻於2020年10月遭到爆料曾偷吃空姐，甚至砲友不只1個人，導致其愛妻、愛家的形象一夕之間崩壞，贊助商紛紛憤怒解約，原本期望在東京奧運奪牌，卻沒想到做後只落得第4名。

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