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南韓致命暴雨釀11死18傷8失聯　5200人被迫撤離！鋒面南移拉警報

▲▼ 南韓暴雨／京畿道城南災情。（圖／達志影像）

▲ 京畿道城南道路一片狼藉。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓首都圈及中部地區降下80年最猛暴雨，截至11日上午已導致11人死亡、18人受傷及8人失聯，還有逾5200人被迫逃離家園。江原道及忠清地區夜間持續大雨，引發土石流、樹木倒塌及道路淹水，導致遊客受困、居民被迫撤離。隨著鋒面南下，慶尚北道及全羅北道地區也被龐大雨雲籠罩，恐怕造成災情。

根據《韓聯社》，南韓中央災難安全對策本部統計，8日開始的暴雨截至當地11日上午已造成11人死亡，較前日晚間增加一名在江原道春川遭急流捲走的死者，其餘死者分布首爾、京畿道及江原道，傷者18人皆集中在京畿道，失聯的8人則分布首爾、京畿道及江原道原州市。

目前被迫離開居住地的撤離人數包括來自首爾、仁川、京畿道、江原道及忠清南道的5279人，其中災民包括首爾、京畿道的982人，緊急避難人數則包括首爾、京畿道、江原道及忠南的4297人。

▲▼ 南韓暴雨／光州災情。（圖／達志影像）

▲ 救難隊員在京畿道廣州市尋找失聯者。（圖／達志影像）

京畿道南部及江源、忠清地區雨勢10日白天一度停歇，但晚間再度降下大雨。根據京畿道及氣象廳，10日晚間7時至11日上午7時，京畿道南部大部分地區雨量達100毫米，儘管造成傷亡，但災民人數達334人，急需災後重建，無奈因降雨仍在持續，無法展開工作。江原道則是自10日晚間起每小時降下約10至30毫米雨量，導致居民撤離、泳客受困等。

眼看在首都圈及中部地區帶來暴雨的鋒面南下，慶尚北道及全羅北道當局也繃緊神經。根據氣象廳，雲雨帶11日上午8時正通過忠清、全北北部、江原南部及慶北北部地區。根據今晨5時發布的天氣預報，忠清、全北、慶北北部內陸將降下50至100毫米，京畿南部、江原中部、江原南部、全南、慶北、鬱陵島及獨島20至80毫米，忠清北部、江原嶺西中部、江原嶺西南部及全南北部部分地區截至12日恐怕降下120至150豪雨雨量。首爾、仁川及京畿北部11日預計將有5毫米降雨，江原北部則是5至20毫米。

▲▼ 南韓暴雨／首爾災情。（圖／路透）

▲▼ 首爾災情嚴重，奧林匹克大路、漢江大橋被淹。（圖／路透）

▲▼ 南韓暴雨／首爾災情。（圖／路透）

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