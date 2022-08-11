怒嗆南韓把病毒傳入北韓！　金與正揚言報復：下一步就是消滅政權

▲金與正揚言要對南韓採取最強烈的報復手段。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓大動作宣布成功戰勝新冠疫情，並決定取消防疫封鎖限制。而北韓也不斷宣稱，由於南韓將不明宣傳物投擲進北韓境內，才會導致病毒傳入。為此，領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正也強硬表示，這樣的行為是反人倫的犯罪，不排除未來會採取強硬的報復手段，甚至消滅南韓當局。

根據《中央日報》報導，北韓早前曾宣稱，最初的新冠1號病例是因為在北韓邊境山區不慎接觸到南韓投擲的不明物品，才會染上病毒，進而導致疫情傳入北韓。金與正10日參加由金正恩所主持的全國緊急防疫總會時表示，「這次所遭遇的國難，明顯就是敵人企圖利用世界性保健危機扼殺我國的反共和國手段。」

她強調，「我們已經得知最初爆發疫情的地區是在前線的事實，對此深感憂慮，並且不得不懷疑是南韓的所作所為，所有的證據都已經明白指出這些東西是來自同一個地方，因此我們也合理認為，病毒就是透過這些物品傳入北韓。」

▲金與正稱，金正恩也曾染疫發燒。（圖／達志影像／美聯社）



金與正還說，「透過這些科學的分析，我們得出結論認為，不能對於南韓持續將垃圾流入北韓的事實束手旁觀。我們必定會對此祭出強力的對應。目前已經開始討論各類方案，也不排除會對南韓採取強烈的報復性手段。」

她甚至還強硬表示，「如果敵人將病毒傳入我國的危險行為仍持續不斷，除了病毒外，我們會連同南韓當局一起消滅。」

對此，南韓統一部回應稱，「北韓一再對新冠病毒傳播途徑提出毫無根據的主張，並發表極為不尊重與具有威脅性的言論，我方表達強烈抗議。」

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