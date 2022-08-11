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金正恩爆發燒染疫「病情很嚴重」！　北韓宣布戰勝疫情

▲▼金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩在抗疫期間，曾發燒染疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩聲稱北韓已成功「戰勝新冠疫情」，因此將鬆綁從5月開始實施的防疫封鎖措施。而金與正則在全國緊急防疫總會上表示，金正恩也曾「發燒」染疫，但即使發高燒且病重，卻還是時刻掛念人民，抱著病體堅持戰勝疫情。她同時也譴責南韓將病毒帶到北韓，強調會考慮實施強硬的報復措施。

根據《朝中社》報導，北韓自7月底以來已經連日無新增發燒病例，金正恩也在全國緊急防疫總會上正式宣布，北韓「抗疫成功」，新冠危機已徹底解除，因此將取消防疫封鎖限制。北韓官方聲稱，自5月爆發疫情至今，累計超過477萬例發燒案例，但病歿者僅74人。

事實上，由於北韓醫療資源不足且檢測技術落後，因此從未大規模實施核酸檢測或是快篩，僅靠發燒症狀來統計疑似染疫人數。而疫情高峰時，單日新增一度飆破39萬例。

▲▼金與正未入選政治局委員名單，恐與金正恩不滿其表現有關。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩胞妹金與正譴責南韓將病毒傳入。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩的胞妹金與正表示，金正恩發燒後仍堅持工作，抱著重病的身軀，時刻想著國民，處理公務，都無法臥床休息。疑似暗示金正恩曾染疫，但她並未公開金正恩的具體染疫時間。

北韓官方一直聲稱，新冠病毒是由於南韓投擲不明物品到北韓才會傳入，因此早在幾個月前就強力譴責，如今金與正更是公開表示，將會考慮各種對策，必要時會採取極度強烈的措施。

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