抓包！北韓暴雨農田全淹　金正恩搭「超級遊艇」躲海灣愜意度假中

▲金正恩被爆料，在北韓各地面臨豪雨淹水成災之際，他搭著他的超級遊艇到偏避海岸度假。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓（朝鮮）近日遭遇嚴重洪災，許多地區農田被淹，讓原本就已面臨的糧食短缺問題更加惡化。與此同時，北韓領導人金正恩已長達12天未曾公開露面，衛星圖像顯示，金正恩的一艘55公尺長「超級遊艇」出現在一處與世無爭的靜謐海灘之上，推測金正恩可能拋下洪災不管，跑去度假了。

根據獨立網站《NK News》報導，這艘有著紅色船頂、船身約55公尺長的超級遊艇過去曾出現在金正恩的豪宅中，而本月卻有衛星影像拍到，遊艇首度出現在金正恩位於東岸新豪宅附近一處靜僻的海灘上，這處海灘遠離人口集中地區，只能透過水路或走小路才能抵達。

目前尚不清楚金正恩為何選擇把遊艇開到這片海灘，而不是停泊在新豪宅的外灘海岸上。但《每日郵報》指出，近幾年金正恩駐足的許多地方都能看到這艘紅頂遊艇出現，據悉這艘遊艇斥資數百萬英鎊，配備有主題樂園的遊樂設施、滑水道和足球場，前NBA球星丹尼斯•羅德曼（Dennis Rodman）2013年造訪北韓時就曾形容，「這宛如置身夏威夷或西班牙伊比薩島，但島上只住著他一個人。」

然而，截至10日，金正恩已長達12天沒有透過北韓官媒露面，是他繼7月神隱19天之後，今年第2長時間的缺席。報導指出，在他搭遊艇度假的同時，朝鮮半島近日卻發生災難性暴雨，平壤與附近的平安道、黃海道地區7日至8日兩天內降下近200毫米的驚人雨量，各地民宅、道路與農田淹水災情層出不窮，據稱北韓當局要求居民和各機關訂定安全對策，以防止農作物嚴重損失。

此前，北韓因為新冠疫情封鎖、乾旱等問題造成糧食短缺，現在又面臨暴雨淹沒農耕地，預計這種慢性的糧食危機將進一步惡化。

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