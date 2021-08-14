「月給22萬」嫌不夠！醫師娘年年吵要錢　人夫悲嘆：一年只休7天





▲生活費給22萬嫌不夠，醫師娘年年吵要錢，人夫悲嘆：我「一年只休7天」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

情侶或夫妻相處，可能會因為生活習慣、價值觀發生摩擦，甚至經常發生爭執。一名醫師人夫在臉書表示，他現在每個月除了要負擔11萬元房貸外，還要給妻子22萬生活費，導致他只能瘋狂工作賺錢，結果妻子還是不體諒他，甚至不斷嫌22萬生活費太少，讓他開始考慮，是否要提出離婚。

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」表示，他與妻子結婚後，敢保證對妻子相當好，生活品質絕對是中上等級，而且每月還給8萬元生活費，不過妻子卻嫌錢太少，他也因為疼愛對方，就把生活費漲到10萬元，沒想到妻子還是沒有滿足，每年都吵著要增加生活費，從8萬一路漲到現在22萬元。

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他說，「我們結婚8年，每年都會上演同樣戲碼，（妻子）年年吵生活費不夠花，剛結婚時每月給8萬，幾個月後說不夠用，漲到10萬，之後年年哭，年年要，年年鬧」、「從8萬一路要到22萬，今年過年後又嫌生活費不夠，妳良心自問，真的是不夠，還是虛榮心作怪？」

原PO還提到，兩人婚前原本決定，新房要買在萬華區，但後來妻子反悔了，嫌萬華遊客多又吵，討論後改買在文山區，導致買房的預算從原本2000萬至2800萬，激增了1000多萬，房貸也因此變成必須月繳11萬多元。

原PO說，他每天看診及值班超過12小時，休息時間還必需要兼差賺錢，一年365天只休過年7天，「結婚8年，妳（妻子）有體諒過我嗎」、「一直逼我，不斷開條件要求，我對妳的感情越來越少，我已經在考慮離婚了」。

其他網友看了原PO的經歷後紛紛表示，「她愛的是你的錢而已，這個伴可以不要了」、「真心愛你會想跟你一起存錢，而不是每個月每年要錢，而且還越來越多」、也有人說「我可以排隊抽號碼嗎」、「我一個月三萬，又是理家高手，廚藝不錯，考慮看看」、「別人的老公真的完全不讓人家失望」。

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