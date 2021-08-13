「人民心聲是要現金不要券」　蔡壁如轟：總統、院長是裝聾作啞？

▲蔡壁如。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨內對於五倍券以「1千換5千」方案意見分歧，行政院長蘇貞昌13日召開會議，可評估讓全民免費領券，下周一聽取黨團意見後，再做最後定案；此外，據悉政策轉彎的幕後關鍵，是總統蔡英文今與部分派系人士、相關官員及少數執政縣市首長會面，凝聚免付1千元的共識。但是，民眾黨立委蔡壁如不埋單，直言人民的心聲是「要現金不要券」，你們是聽不懂，還是裝聾作啞？

蔡壁如13日晚間在臉書表示，五倍券變變變，免付1千元領券的適用範圍，從中低收入戶、到紓困4.0精進版紓困對象、晚間又擴大至「全民免付」，變來變去、繞了一大圏，結果仍是「發券不發現金」。

「哈囉，蔡英文總統、蘇貞昌院長，人民的心聲是『要現金不要券』你們是聽不懂，還是裝聾作啞？」蔡壁如認為，既然已走到全民免付這一步了，為什麼不乾脆一點，簡化程序、省下20多億發券成本，直接（排富）發現金，給艱苦人一筆救急金，也讓被疫情壓得喘不過氣的上班族、中產階級有喘息的機會。

蔡壁如說，許多年輕朋友向她抱怨「疫苗打不到、紓困領不到、六月還繳稅」，現在政府又要他們「強迫消費」，紓困4.0領不到，5倍券不但擾民又難用，這個政府為什麼總是跟年輕人作對？

蔡壁如批評，紓困4.0最被詬病的就是「補破網式」的紓困，許多非常辛苦的人卻領不到，製造很多紓困孤兒，產生相對剝奪感。而自以為是的蘇院長，這次五倍券發放，又設下各種白名單、黑名單，國家的資源就浪費在瑣碎的行政程序上，累死公務員。「行政院一意孤行，不顧黨內不同意見，也不聽八成民意，蘇院長，你真的懂民主嗎？」

蔡壁如表示，許多按部就班「照起工」的納稅人、年輕上班族，撐起國家經濟的社會中堅分子，四輪紓困都紓不到，成了紓困孤兒，一次又一次被國家遺忘。「我一貫主張『排富發現金』，讓紓困雨露均霑，而不是自以為聰明的政府，永遠補不完的破洞，又把擾民當政績」。