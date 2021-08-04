調整分群候車配置、增設座椅　龜山長庚醫院站提升防疫密度

▲長庚醫院站調整分群候車配置並增設座椅。（圖／交通局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區長庚醫院站、為桃園市公車路線行經密集度最高的公車站，市府交通局除了於該站進行多項改善候車環境措施，今日並完成調整分群候車配置且增設候車座椅，大幅提升公車進出站秩序、貼近民眾候車需要，也在疫情期間有效提升防疫密度。

交通局長劉慶豐表示，長庚醫院站人潮及公車路線密度高，計有公路客運、本市市區公車、免費公車，以及新北市快捷公車、市區公車與新巴士等共計超過40條公車路線。交通局前並依據公車路線屬性，將候車區塊劃分為「紅色區-往桃園市區公車、免費公車路線」、「綠色區-往新北市(行駛國道)快捷公車、公路客運」及「黃色區-往新北市公車(行駛平面)、新北市新巴士路線」，並設置標誌牌面引導且於地面標繪顏色及路線編號。

自實施分群候車以來，交通局透過乘車票證大數據及現場觀察候車民眾候車狀況及公車到離站班次頻率，考量紅色區1格為桃園市市區公車及免費公車始發站點，排隊上車所需停靠時間較長，且公車班次頻率較多，故將紅色區增設為2格，並考量黃色區1格為停靠新北市公車路線及新北市新巴士等路線，民眾於該站多為下車，停靠時間較短。因此交通局將紅色區與黃色區位置對調，公車停靠格由4格增加至5格，提升公車進站順暢。

劉慶豐說，交通局也觀察民眾候車情形，檢討候車座椅設置情形。原先候車座椅僅沿綠色區候車格設置，並未將每個顏色區塊都設置座椅，致候車人潮過於集中，影響乘客候車及人行動線。因此交通局將每一顏色區塊增設單人式候車座椅，共計增設10張，使得每個顏色區公車格都有對應之候車座椅，大幅改善候車環境。

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