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防疫當前「奇美藝術獎」首度線上頒獎　得獎者網路齊聚分享心路歷程

▲奇美文化基金會主辦的第33屆「奇美藝術獎」，受疫情影響，首度舉辦線上頒獎典禮，10位優秀的得獎者網上分享一路走來的心路歷程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美文化基金會主辦的第33屆「奇美藝術獎」，受疫情影響，首度舉辦線上頒獎典禮，10位優秀的得獎者網上分享一路走來的心路歷程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由奇美文化基金會主辦的「奇美藝術獎」邁入第33屆，今年受疫情影響，首度舉辦線上頒獎典禮，13日下午2時起在網路直播影片，10位優秀的得獎者分享一路走來的心路歷程，隆重的典禮少了台上、台下的區分，瞬間變得親切自在，猶如一場網路同好交流會，場面十分溫馨。

奇美藝術獎自1989年創辦以來，致力推動台灣藝術文化，積極培育美術與音樂人才，希望透過獎助金讓年輕藝術家可以專心創作，免於經濟壓力之苦，進而有機會綻放國際舞台。截至本屆共有345人次獲獎，累計獎助金超過新台幣1億2千萬元。

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配合防疫，今年頒獎典禮改為線上形式，並分「具象美術類」與「音樂類」兩段進行，於13日下午2時與4時在奇美博物館官方YouTube與臉書直播影片，公開頒獎過程。有別於以往正式而緊張的場面，得獎者在網路齊聚，有更多機會自在發言並吐露心情。典禮一開始，主持人請得獎者分享學習路上的趣事，結果發現各種意想不到的窘境皆有，例如作畫時踩壞別人的炭筆、畫好後不小心把畫紙撕破、上音樂課忘了帶譜或樂器等，引發現場笑聲不斷。

▲奇美文化基金會主辦的第33屆「奇美藝術獎」，受疫情影響，首度舉辦線上頒獎典禮，10位優秀的得獎者網上分享一路走來的心路歷程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美文化基金會執行長郭玲玲勉勵得獎者，要成為有溫度的人，「這個特質比什麼都重要，在藝術表現上加入溫度，更容易被接受，一旦被接受，這就表示你們已經站在成功的起點了！」。此外，評審代表則由文化部政務次長蕭宗煌致詞，他表示，疫情帶來生活的不便，不過這是藝術家創作的好時機，希望大家不要忘記自己的社會責任，在藝術創作領域中提供社會更多的慰藉與美好。

▲奇美文化基金會主辦的第33屆「奇美藝術獎」，受疫情影響，首度舉辦線上頒獎典禮，10位優秀的得獎者網上分享一路走來的心路歷程。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲奇美文化基金會主辦的第33屆「奇美藝術獎」，受疫情影響，首度舉辦線上頒獎典禮，10位優秀的得獎者網上分享一路走來的心路歷程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年的線上頒獎典禮不受時空限制，得獎者「全員到齊」。其中，邱奕辰、楊雅淳、林恩俊為2次獲獎，邱奕辰和楊雅淳不約而同透露，其實風光得獎的背後也曾有過失敗的經驗，因為持續努力沒有放棄，現在才能讓大家看到成功的一面。音樂類得主亦互訴國外求學的甘苦談，但即便艱難，大家的心情仍然如同林恩俊所說：「不管多麼辛苦，至少是做自己有熱情跟喜歡的事。」透過線上交流，每位得獎者都感受到來自他人的熱忱，並獲得鼓舞的力量。

▲奇美文化基金會主辦的第33屆「奇美藝術獎」，受疫情影響，首度舉辦線上頒獎典禮，10位優秀的得獎者網上分享一路走來的心路歷程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第33屆奇美藝術獎共10人獲獎，具象美術類：邱奕辰、楊宥勝、石梓廷、洪瑞翔；音樂類：吳怡慧、楊雅淳、郭至恩、林恩俊、江永媛、陳冠銘。美術類西畫組部分，邱奕辰以超現實風格呈現亙古久遠或未來世界的宇宙時空影像；楊宥勝的畫面結構嚴謹，呈現獨居老人主題的精神性；石梓廷善用油彩特性，在擬真美感與創造性均有傑出表現。雕塑組洪瑞翔的人體雕塑無論肢體比例、結構解剖均能充分掌握。

音樂類部分，鋼琴組吳怡慧在完整度與表演力均令人欣賞。弦樂組楊雅淳的小提琴技巧扎實、音色渾厚；郭至恩的小提琴音色甜美，擁有很好的音樂天賦；主修大提琴的林恩俊，音色富感情，演奏風格靈巧多變。管樂組江永媛主修單簧管，手指技巧優異，樂句處理沉著穩重。聲樂組陳冠銘的演唱乾淨俐落，咬字清晰音質飽滿，穩定度佳。

10位得獎人除了有獎助金，也獲頒《榮耀天使》獎座，該獎座由奇美集團創辦人許文龍臨摹自法國雕塑家路易．巴里亞斯（Louis Ernest BARRIAS, 1841-1905）的作品《名譽之寓言》（The Allegory of Fame），其左手高舉桂冠加冕，右手持有號角，代表榮耀與光輝，以此勉勵所有得獎者綻放內在的光與溫暖，成為藝術的推手；而這座《榮耀天使》經放大後，佇立於奇美博物館建築的最頂端，象徵「守護博物館，榮耀世間美好事物」。

第34屆奇美藝術獎將於10月起開放報名，首度採網路報名制，獎助項目包括：具象美術創作類（西畫與雕塑）共4名，音樂類（鋼琴、弦樂、管樂和聲樂）共6名，每位得獎者可獲得為期一年、每個月3萬元的獎助金。詳細情形依奇美博物館官網（www.chimeimuseum.org）公告為準。

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