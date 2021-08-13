　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出獄男夜市賣玉米突失聯！友登門驚見陳屍租屋處　將解剖查死因

▲高雄市一名男子陳屍出租套房內 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名男子陳屍出租套房內 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一名在夜市販賣玉米的吳姓男子，被發現陳屍在楠梓區建楠路租屋處床上，屋內沒有打鬥跡象，但發現有注射針筒及不明粉末，家屬表示，吳男平時鮮少跟家人聯繫，甚至連他何時出獄都不知道，詳細死因將由檢警相驗死因，安排下週一複驗。

高雄一名在夜市擺攤賣玉米的53歲的吳姓男子，12日下午被發現陳屍在楠梓區建楠路租屋處床上，經救護人員判斷死者已無呼吸心跳，明顯死亡多時，未施予急救也未送醫。經鑑識人員採證，死者房門無破壞痕跡，房內亦無打鬥爭吵跡象、窗戶半開通風，初步排除外力介入及自殺，但卻有注射針筒和不明粉末，檢警13日上午相驗釐清釐清死因。

▲男子陳屍租屋處檢警相驗 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲男子陳屍租屋處檢警相驗，家屬到場   。（圖／記者洪靖宜攝）

吳男哥哥與其親友，及陳姓友人及管理員都到殯儀館做筆錄，吳男的哥哥表示，吳男沒有結婚，平時與家人鮮少有互動，只知道前陣子剛出獄，甚至連何時出獄都不太清楚，檢警相驗後，安排下週一將解剖複驗。

據了解，死者吳男平時幫陳姓友人在夜市擺攤賣玉米，與吳男相約碰面，但他卻沒有準時赴約，且這2天多次撥打手機聯繫都無人接聽，12日下午到吳男住所敲門，也未獲回應，請大樓管理員協助，管理員持備份鑰匙開啟房門後才發現人已赤裸躺在床上。

時間對我們來說完全沒用！

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
郭婞淳自爆「東奧尬見生理反應」　還瞞教練上場：腎上腺素秒爆發
台泥捐1億助買BNT！慈濟發聲明曝「到貨時間」
徐若瑄公開4張臥床照！ 「屁股扎300多針」揭血淚考驗
快訊／「全民免付1千元」　10英系立委喊話「直接發券」！
快訊／新北今+0　疫情爆發96天以來首見
快訊／台股跌破萬七大關！　下殺逾200點
快訊／陸軍軍官體測昏倒！　送醫不治
快訊／陳時中否認「3＋11」是破口　侯友宜說重話了
他年領近百萬股息全靠「這支股票」　達人揭3關鍵：不用追飆股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

4歲童走失淚喊「我想要媽媽」　重逢片曝！母這句讓網友淚腺炸裂

口罩沒戴好+被客訴各扣薪500！清水服務區潛規則曝　勞工局說話了

載20噸廢料欲偷倒突卡輪！他鬼扯尿急　「好兄弟」都看不下去

派出所對面開賭場！麻將+大老二　囂張女4.3萬短租流竄雙北　

出獄男夜市賣玉米突失聯！友登門驚見陳屍租屋處　將解剖查死因

低胸短裙正妹住旅店沒帶行李　警扮「順風耳」揪3對男女亂連結

檢方成功扣押汪傳浦4億多美金！拉法葉艦佣金案家屬抗告遭駁確定

2指強闖小三「前、後門」！再插嘴抹臉羞辱SM　淫男挨告下場曝

消防官被逼看《火神的眼淚》寫心得「作文比賽」　消防局長說話了

魔女邀放貸哥開房間被拒！找竹聯男友劫車押人　一槍打穿他左腿

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

4歲童走失淚喊「我想要媽媽」　重逢片曝！母這句讓網友淚腺炸裂

口罩沒戴好+被客訴各扣薪500！清水服務區潛規則曝　勞工局說話了

載20噸廢料欲偷倒突卡輪！他鬼扯尿急　「好兄弟」都看不下去

派出所對面開賭場！麻將+大老二　囂張女4.3萬短租流竄雙北　

出獄男夜市賣玉米突失聯！友登門驚見陳屍租屋處　將解剖查死因

低胸短裙正妹住旅店沒帶行李　警扮「順風耳」揪3對男女亂連結

檢方成功扣押汪傳浦4億多美金！拉法葉艦佣金案家屬抗告遭駁確定

2指強闖小三「前、後門」！再插嘴抹臉羞辱SM　淫男挨告下場曝

消防官被逼看《火神的眼淚》寫心得「作文比賽」　消防局長說話了

魔女邀放貸哥開房間被拒！找竹聯男友劫車押人　一槍打穿他左腿

Angelababy節目中淚崩！　「感情中不要因迎合而丟失自我」

4歲童走失淚喊「我想要媽媽」　重逢片曝！母這句讓網友淚腺炸裂

黃奎博／與高端疫苗保護力有關的三大風險爭議

口罩沒戴好+被客訴各扣薪500！清水服務區潛規則曝　勞工局說話了

大谷翔平6局優質先發　噁心滑球三振小葛雷諾飆全場最速！

台船公司承造4艘財政部關務署100噸級巡緝艇　首艇今安放龍骨

iPhone 13「芒果橙色」太亮眼！辨識度滿分　採對角線鏡頭設計

民進黨立委揭疫苗預約平台出包　一個人竟同時有3種身份

見霍尊「親筆信道歉」…陳露：徹底看清這個人！　遭威脅親曝近況

大巴黎簽梅西後「IG粉絲暴增近700萬」　西媒曝明年還想挖C羅

社會熱門新聞

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

亂刀捅死追求者　男「倒臥土地公廟亡」

快訊／成大碩士男找到了！下午尋獲遺體

2歲幼女「卡起重機輪下」慘死！孕媽光腳狂奔求救

劉邦友血案「2坪警衛室」堆滿8死屍　靈異官邸現況曝光

不知道懷孕了...新莊狠母遺棄女嬰　5萬元交保

祝釩剛4度呼麻　再獲緩起訴

即／恐怖運將捅頸　醉客倒臥血泊險死

即／三寶迷路「導航叫我左轉」　騎士遭撞死

新北社區5確診！10酒店小姐頻進出…他：防疫破口

快訊／孕媽逆向自撞！搶救3天宣告不治

刑警6年輪調　基層嘆：還要管制2年

更多熱門

相關新聞

即／獨居男猝死爽約　好友門一開驚見他屍僵躺床

即／獨居男猝死爽約　好友門一開驚見他屍僵躺床

高雄市楠梓區建楠路一間出租套房發現一名52歲吳姓男子陳屍床鋪，吳姓男子友人表示死者跟他有約，但是一直沒有出現才會到出租套房找他，結果沒有應門，然後才通知房東前來開門，這才發現男子已經陳屍在房間內，目前警方初步相驗外觀沒有外傷，詳細死因，還要進行相驗才能確定。

1500萬買10年內透天　高雄2區辦得到「還有找」

1500萬買10年內透天　高雄2區辦得到「還有找」

傳高市向台積電招手　可能廠址周邊房市「蠢蠢欲動」

傳高市向台積電招手　可能廠址周邊房市「蠢蠢欲動」

白豬跳車求生大驚慘死　逆向上演國道向前衝

白豬跳車求生大驚慘死　逆向上演國道向前衝

首購區蓋百坪豪宅「沒有瘋」　楠梓第一高樓逾3千萬成交

首購區蓋百坪豪宅「沒有瘋」　楠梓第一高樓逾3千萬成交

關鍵字：

楠梓租屋處

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面