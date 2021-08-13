出獄男夜市賣玉米突失聯！友登門驚見陳屍租屋處　將解剖查死因

▲高雄市一名男子陳屍出租套房內 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一名在夜市販賣玉米的吳姓男子，被發現陳屍在楠梓區建楠路租屋處床上，屋內沒有打鬥跡象，但發現有注射針筒及不明粉末，家屬表示，吳男平時鮮少跟家人聯繫，甚至連他何時出獄都不知道，詳細死因將由檢警相驗死因，安排下週一複驗。

高雄一名在夜市擺攤賣玉米的53歲的吳姓男子，12日下午被發現陳屍在楠梓區建楠路租屋處床上，經救護人員判斷死者已無呼吸心跳，明顯死亡多時，未施予急救也未送醫。經鑑識人員採證，死者房門無破壞痕跡，房內亦無打鬥爭吵跡象、窗戶半開通風，初步排除外力介入及自殺，但卻有注射針筒和不明粉末，檢警13日上午相驗釐清釐清死因。

▲男子陳屍租屋處檢警相驗，家屬到場 。（圖／記者洪靖宜攝）

吳男哥哥與其親友，及陳姓友人及管理員都到殯儀館做筆錄，吳男的哥哥表示，吳男沒有結婚，平時與家人鮮少有互動，只知道前陣子剛出獄，甚至連何時出獄都不太清楚，檢警相驗後，安排下週一將解剖複驗。

據了解，死者吳男平時幫陳姓友人在夜市擺攤賣玉米，與吳男相約碰面，但他卻沒有準時赴約，且這2天多次撥打手機聯繫都無人接聽，12日下午到吳男住所敲門，也未獲回應，請大樓管理員協助，管理員持備份鑰匙開啟房門後才發現人已赤裸躺在床上。

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