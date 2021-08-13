疫情破口到底在哪？　王浩宇挺陳時中：很可能是更早就出現破口

▲前桃園市議員王浩宇。（資料照／翻攝王浩宇臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

衛福部長陳時中於13日防疫記者會上再次強調3+11非疫情破口，前桃園市議員王浩宇稍後在臉書表示力挺，並分析疫情破口跟3+11的相關性相當低，因為「很可能是更早就出現破口」。

王浩宇表示，北市萬華剝皮寮的快篩站，最高在五月曾出現14%左右的陽性率，也就是每100個人已經有高達14個人確診。因此他認為，這麼高的陽性率，絕對不可能是短短幾天內傳播的，必須要有很多輪的傳播，才有可能有那麼高的陽性率。

王浩宇強調，有醫師當時就研判，以萬華地區的陽性率高達10%來看，病毒可能已經存在台灣社區至少一至兩個月的時間，回推時間點，跟3+11的相關性相當低，很可能是更早就出現破口。

王浩宇表示，「檢驗結果顯示，諾富特、華航機場事件，並無家庭、職場接觸者以外民眾感染」，他認為，基層疏忽防疫，萬華人與人的連結造成疫情傳播才是重點，「陽性率14%的萬華推卸責任給根本沒進到社區、社區沒出現群聚的諾富特事件，非常不負責任」。

不過，5月時陳時中於受訪時曾表示，「蘆洲、宜蘭和諾富特病例，基因定序完全一樣」，有可能有關連。

王浩宇進一步推論，偷渡客、偷跑出來的居家檢疫者、機場、港口，病毒進來的機會很多，所以政府才要求落實戴口罩、實名制等防疫新生活政策。

▼諾富特感染事件個案關係圖。（圖／中央疫情指揮中心提供）