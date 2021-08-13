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新輪疫情擴18省「1282例確診」　陸衛健委：推動12-17歲人群接種

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸自7月下旬起，爆發新一輪的本土新冠疫情，累計已擴18省、報告病例超過1282例。對此，大陸國務院聯防聯控機制在13日召開的發布會中，強調目前「疫情風險總體可控，發生大規模疫情風險較小」，提出將繼續做好四方面工作，和推動12-17歲人群的新冠疫苗接種。

對於揚州、張家界等地疫情發展受到關注，大陸國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華說，近期我國多地相繼出現了聚集性疫情，截至到8月12日24時，全國已經有18個省48個市發生了本土疫情，累計報告病例超過1282例。

▲▼大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發布會,大陸國家衛健委發言人米鋒。（圖／取自CCTV）

▲大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發布會。（圖／取自CCTV）

但他指出，在發生疫情的這48個城市中，已經有36個城市超過5天沒有新增的感染者報告，除了揚州、武漢、張家界市以外，其他的地市僅僅只是零星的病例報告。「所以從這個情況看，全國的疫情風險總體可控，全國層面發生大規模的疫情風險是比較小的。」

他表示，官方會繼續指導各地，做好以下四方面工作，一是疫情發生地區要繼續嚴格落實常態化防控的各項措施，加強流調溯源、核酸篩查、集中隔離和社區管控，限制人員外流，防止疫情向外擴散；二是相關省份要加大對涉疫風險人群的排查，落實健康監測、核酸篩查等措施，及時發現潛在的感染者，避免出現新的疫情暴發點。

三是要指導各地全面排查口岸城市、機場、港口、定點醫院、集中隔離點等高風險場所的防控漏洞，在這些重點場所、重點單位要排查防控漏洞，及時採取整改措施，避免發生新的境外輸入疫情；四是要加強宣傳教育，加快推進疫苗接種，引導群眾做好個人防護，戴口罩、勤洗手、一米線、少聚集等良好的衛生習慣，從根本上儘早把疫情控制住。

▲▼衛健委疾控局一級巡視員賀青華。（圖／取自CCTV）

▲大陸國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華。（圖／取自CCTV）

與此同時，大陸國務院聯防聯控機制發布會上還表示，目前，全國累計報告接種新冠病毒疫苗18億3245萬劑次，完成全程接種的人數為7億7704.6萬人。另一方面，12-17歲人群接種工作在全國正在有序推進，31個省加上兵團累計報告接種總劑次數超過6000萬劑。

發布會提到，下一步，將在做好疫苗接種，確保接種安全的基礎上，繼續有序的推進12-17歲人群的疫苗接種工作。

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