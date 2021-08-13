境外爆增14例「5人打過兩劑疫苗」！品牌曝光　2人「突破性感染」

記者張乃文／台北報導

指揮中心公布今新增14例境外移入個案，為爆發本土社區感染後，單日境外確診數最高的一次。指揮中心發言人莊人祥說明，14名個案中，有5人在國外打過2劑疫苗，但完成第二劑超過14天的僅2位，接種疫苗廠牌分別為4名BNT、1名莫德納。

指揮中心說明，14例境外移入個案為7例男性、7例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(杜拜)(案15929)、美國(6例：案15932、15935、15937-15939、15944)、柬埔寨(2例：案15933、15934)、中國(案15936)、越南(案15940)、印尼(案15942)、印度(案15943)及泰國(案15945)入境，入境日介於7月30日至8月11日。

關於境外移入確診的疫苗接種情況，莊人祥提到，有5人在國外打過2劑疫苗，發生「突破性感染」有2位，也就是接種兩劑疫苗滿14天後仍然確診者。而5位接種時間分別在7月底、8月初，另有3人調查中，是否有注射疫苗尚在詢問，由於當初入境資料填得不夠完整，還有待後續疫調。

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▲▼境外移入確診個案。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

指揮官陳時中也補充，近來感染情況，無論是施打過BNT、AZ、嬌生、莫德納及科興等各疫苗廠牌都有出現，但不能直接用這樣的數字來看防護效果，因為進來人的母數不同，產生的效果也會不一樣。

另外，國內部分，依據指揮中心7月公布的國內新冠疫苗安全監測報告，統計發現，自3月22日以來至7月21日之間，共有13萬2467人完成兩劑AZ疫苗接種，其中有9人仍然確診，而這9人當中，有5人已經接種兩劑滿14天。

進一步細看資料，9名染疫當中有6人是18~49歲較年輕年齡層，另有1人50~64歲，2人是65歲以上；而接種滿14天的染疫5人都是無併發症之輕症，14天內尚未獲得完整保護的個案中，有1名65歲以上長者出現肺炎，其餘也是輕症。

陳時中日前表示，現在打完疫苗，最好有保護力95%，換句話說還是有5%的人仍然會確診，「打完疫苗會確診並不是很稀奇」，還是有可能性，所以打完疫苗還是要做好自我保護，疫苗是一種保護，戴口罩、勤洗手也是保護力。