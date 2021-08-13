快訊／新北7月起驗出4例Delta確診　侯友宜：勿忘血淋淋教訓

▲侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／新北報導

新冠疫情逐漸趨緩，新北市今（13日）無新增確診案，連居家隔離陰轉陽個案也罕見「+0」，為5月9日疫情爆發以來96天首見。不過，新北市長侯友宜15時召開記者會，公布7月1日至今全國驗出Delta病毒株35例，新北佔4例，「我們不能忘，血淋淋的教訓」，因此今天特別召集21家防疫旅館討論，嚴防Delta入侵。

侯友宜表示，要戰戰兢兢，要謹慎，更謙卑的控制疫情，更要努力全力以赴，要好好做，大家一起加油，在整個過程當中，永和已擴大篩檢1361人，持續篩檢到8月14日，繼續找出隱形傳播鏈，擴大規模篩檢，讓社區環境乾淨。

針對新一波全球新冠Delta病毒肆虐，新北市政府超前部署召開本市防疫旅館的防疫座談會，會中宣導強化防疫旅館的入住管理及消毒流程，透過嚴謹風險管控與防疫旅館業者們攜手對抗疫情的侵襲。

新北市擁有21家防疫旅館、2560個房間，為表防疫旅館防疫風險掌控之重視，侯友宜13日會同市府觀光、衛生、消防、民政等機關，邀集本市21家防疫旅館業者們，共同參與防疫風險管控課題進行交換意見。

侯友宜表示，防疫阻絕於境外，決戰點在入境，最重要的防線是從機場入境、港口邊境、居家檢疫與隔離的場所，除了針對機場入境採取普篩外，面對新一波Delta病毒，必須超前部署。

觀旅局表示，防疫旅館公共區域劃分「紅、黃、綠區」，居檢者入住前，需先在防疫旅館所設置「前進櫃台」，進行全身及行李物品完整徹底的消毒；入住期間，人員出入都要採防護措施控管風險，公共區域早中晚至少要消毒3次，退房後客房需靜置1天再消毒。

至於靜置1天的目的，侯友宜強調，為了避免旅館人員或客人在未知有感染者的情況下直接入住，後續回到社會而成為另類破口。而若房間住客已確診，則需要再強化靜置3天，才能入內消毒。衛生局表示當前國外Delta病毒肆虐，以及說明現行國外民眾入境時檢疫規定。此外，會中業者也反映員工疫苗施打等問題，但畢竟國內疫苗不足，市府表示會持續幫忙爭取。

侯友宜還特別提到近兩個月來，入境破口讓我們臺灣付出血淋淋的代價，政府官員需痛定思痛，反省檢討政策，歡迎本市防疫旅館業者們隨時提出問題，市府會盡力協助。最後非常感謝防疫旅館業者自始都與新北市政府並肩作戰，守住國人安全與臺灣與新北最後一道防線。

中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例(其中3例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為2例男性、2例女性，個案分布為台北市及高雄市各2例；其中3例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案，為7例男性、7例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(杜拜)(案15929)、美國(6例：案15932、15935、15937-15939、15944)、柬埔寨(2例：案15933、15934)、中國(案15936)、越南(案15940)、印尼(案15942)、印度(案15943)及泰國(案15945)入境，入境日介於7月30日至8月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,309,241例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,292,428例排除)，其中15,836例確診，分別為1,319例境外移入，14,464本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。