LIVE／新北抗疫96天「今+0」　侯友宜最新說明

記者徐政璿／新北報導

新冠疫情逐漸趨緩，新北市今（13日）無新增確診案，連居家隔離陰轉陽個案也罕見「+0」，為5月9日疫情爆發以來96天首見。新北市長侯友宜15時將親自召開記者會，說明疫情最新進展。

中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例(其中3例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為2例男性、2例女性，個案分布為台北市及高雄市各2例；其中3例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案，為7例男性、7例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(杜拜)(案15929)、美國(6例：案15932、15935、15937-15939、15944)、柬埔寨(2例：案15933、15934)、中國(案15936)、越南(案15940)、印尼(案15942)、印度(案15943)及泰國(案15945)入境，入境日介於7月30日至8月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,309,241例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,292,428例排除)，其中15,836例確診，分別為1,319例境外移入，14,464本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。

▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）