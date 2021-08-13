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6大月老廟網熱議拜過有感　台中「神隊友」拜完一個月脫單驚呼「神靈」

▲▼民眾到月老廟祈求好姻緣。（圖／記者黃彥傑攝）

▲民眾到月老廟祈求好姻緣。（圖／記者黃彥傑攝）

記者洪菱鞠／台北報導

明天就是七夕情人節，有人煩惱要準備什麼禮物送給另一半，或趁機向心儀對象表達心意，也有人期待能夠找到對的「那個人」。無論是求感情穩定、分手復合、告白成功或順利脫單，隨著浪漫節日來到，尋求神隊友助攻的討論文變多，各大廟宇的「月老」備受熱議，又以6大月老廟攻占網路聲量排行，不僅讓拜過的網友直呼「超級靈驗」，還有人拜完一個月後迅速在一起。

一年一度七夕情人節即將到來，在這個送禮、示愛的節日中，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤最近三個月內「月老廟」的網路聲量表現，在統計整理相關討論則數後，位居網路聲量第1、2名絲毫不令人意外，就是由台北兩大最強月老拿下，分別是歷史悠久、有著豐富人文風景的「霞海城隍廟」與「艋舺龍山寺」。

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盤點6大熱議月老廟（圖／《OpView社群口碑資料庫》提供）

▲盤點6大熱議月老廟。（圖／《OpView社群口碑資料庫》提供）

▲▼ 迪化街霞海城隍廟，實名制入場及參拜畫面。（圖／記者謝盛帆攝）

▲提到月老廟，很多人首推位在台北大稻埕的霞海城隍廟。（圖／記者謝盛帆攝）

網路有不少關於信眾拜完隨即心願達成的分享文，其中，霞海城隍廟以「超快」、「準確」等特色，獲得「台灣最有效率的月老廟」美名，拜過的人大推「霞海超級靈驗的！好的壞的全中了」、「霞海城煌廟姻緣超靈」。龍山寺月老也被認為「快狠準」、「給的籤詩都很直接」，尤其去龍山寺不只能祈求好緣份，還能順便來一趟美食之旅，讓部分網友覺得是滿載而歸。

建廟以來已有200多年歷史的台中樂成宮，網路聲量排行第3，廟內設置的月老殿也吸引許多單身男女特地前往求良緣，而香火鼎盛、能量磁場強更是引起網友討論，成功求得姻緣的不少，就有人說「樂成宮真的神靈，拜完一個月後就在一起了！」

▲台南大天后宮,月老廟,七夕,月老。（圖／記者陳涵茵攝）

▲台南大天后宮的月老促成不少佳偶。（圖／資料照）

列為國家一級古蹟的台南大天后宮，後殿供奉的人氣月老也很會牽紅線，被讚說「超厲害，帶去每個都結婚了」，而祈求感情升溫、終成眷屬正好是這裡的最大特色，據廟方表示一年可以牽成300多對佳偶。另外，創建迄今已400餘年的彰化鹿港天后宮，也有必拜的月老，有女網友提到「求了一條姻緣水晶手環後就交到男友」。高雄關帝廟月老則是斬爛桃花的效率超快，還有拜完後順利跟女友復合。

不過因為疫情關係，宗教場所一度不開放民眾進入，就怕群聚增加染疫風險，儘管目前防疫警戒已降為二級，廟宇也微解封，有條件開放信眾入內參拜，仍建議先上網查詢各廟宇的防疫規範、開放時間後再前往，或是也可找「在線月老」求戀愛籤解惑，像是霞海城隍廟、鹿港天后宮、台南大天后宮都有提供線上求籤，樂成宮則可以線上解籤。

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